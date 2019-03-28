AK Parti'nin Çubuk mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin bir daha kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde sıkıştırılmasına izin vermeyecek güçlü bir ekonomik yapı kurmakta kararlıyız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Atatürk Parkı'nda düzenlenen Çubuk mitinginde halka hitap etti. Sözlerine Çubukluları selamlayarak başlayan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 78 gibi çok yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanlığına layık gören Çubuklulara şükranlarını sundu. "Çubuk bugün gerçekten muhteşemsin. Siz bugün buradan 31 Mart akşamının adeta neticesini ilan ediyorsunuz ve diyorsunuz ki (Çubuk'un bileği bükülmez.)" diyen Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin tecrübesi ve azmiyle Ankara'ya çok çok güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığında biz, büyükşehirde Özhaseki, Çubuk'ta Baki Demirbaş kardeşimiz hep birlikte omuz omuza verecek ve inşallah ilçemizde güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.

Alandakilerin "Dik dur eğilme" sloganları üzerine Erdoğan, "Gençler şunu bilelim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik ve bundan sonra da bizim anlayışımız bu şekilde bu yolda devam etmektir. Birileri gibi terör örgütünün mensuplarıyla dirsek dirseğe verip yolda yürümek bizim karımız değil. İşte dörtlü mekanizmayı görüyorsunuz değil mi? Kimler var bunların içinde CHP var. İçi karma karışık sözde İYİ Parti var, Kandil'den talimatını alan malum HDP var. Bir de bunların yanında maalesef Saadet Partisi var." ifadelerini kullandı. Referanslarının, bugüne kadar sadece laf üretmiş olanlardan farklı olarak Çubuk'ta yaptıkları yatırımlar olduğunu dile getiren Erdoğan, ilçeye yapılan yatırımları anlattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye 553 derslikli 18 okul inşa ettiklerini, derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 37'den 22'ye, ortaöğretimde 30'dan 22'ye düşürdüklerini, ilçedeki okullara 700 öğretmen ataması yaptıklarını söyledi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsüyle Çubuk'un bir gençlik ve eğitim merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade eden Erdoğan, üniversite öğrencileri için 818 kişi kapasiteli iki yurt açtıklarını, bir kaç yıla kadar 3 bin kişi kapasiteli bir yurt daha açacaklarını bildirdi. Recep Tayyip Erdoğan, Çubuk gençlik merkezinin yapımının da bitmek üzere olduğunu kaydetti. Sağlıkta 100 yataklı devlet hastanesiyle birlikte 4 sağlık tesisini ilçeye kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla ilçede 584 konut inşa ettiklerini, Keçiören-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini tamamlayarak yatırım programına aldıklarını belirtti. Erdoğan, en kısa sürede inşa edecekleri bu hattın Çubuk'a kadar uzanacağını, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Çubuk arasındaki metro hattının 16 kilometre uzunluğunda olacağını ve 5 istasyondan oluşacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk Yukarı Çavundur Barajı'nı tamamladıklarını belirterek, yaklaşık 4 bin dekar araziyi sulayacak barajın sulama tesisinin yapımının sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, "Bunları size Yavaş anlatmaz, anlamaz bu işlerden. Bu iş bizim işimiz. Onun için Özhaseki ve Baki kardeşimizle bu işleri yürüteceğiz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kızık göletini rehabilite ettiklerini, Çubuk Barajı ve Esenboğa yolu arasının ıslahını, Çubuk çayının ilçe merkezindeki bölümünün taşkın koruması ve rehabilitasyonu ile mahallelerdeki 5 derenin ıslahını yaptıklarını kaydetti. Geçen yıl 45 bin kişinin ziyaret ettiği Karagöl'ü tabiat parkı ilan ederek koruma altına aldıklarını, çevre düzenlemesini tamamladıkları tabiat parkına dinlenme ve oturma birimleri, yürüyüş yolları, ihtiyaç alanları ve anneler için bebek bakım odaları yapacaklarını belirten Erdoğan, Çubuk ovasını sit alanı ilan ederek koruma altına aldıklarını da anlattı. Yeni dönemdeki projelerine de değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çubuk'ta aile yaşam merkezi yapacaklarını, burada sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği çocuk kulübü, gençlik merkezi, yaşlılar merkezi, engelliler merkezi, hanımlar lokali gibi birimler bulunacağını söyledi. Gençlerin her mevsim rahatça spor yapabilmesi için Gökçedere spor tesisleriyle bir millet kütüphanesini ilçeye kazandıracaklarını belirten Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 30 bin metrekarelik alanda içinde çocuk oyun ve spor alanları, bitki, sergi alanları, bisiklet, koşu, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, kır bahçesinin olacağı park yapacaklarını, okulları ve bahçeleri mini futbol ve voleybol sahalarıyla donatacaklarını ifade etti.