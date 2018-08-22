"AK Parti'nin değişmez ilkesi değişim"

AK Parti'de üyelik ile üst kademelerde görev almak arasında bir fark bulunmadığını, hissettirdiği duygunun aynı olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olduğumuz bilinciyle bu yolda ilerliyoruz. AK Parti'nin kapısından girmiş ve üyelik formunu doldurup gönülden olan bağını resmiyete döken insanımızla üst makamlarda görev almış bizlerin arasında bir fark yok. Tabii ki bu görevi yaparken aynı zamanda bunun sorumluluğunu da omuzlarımızda hissediyoruz. Onun için inşallah hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim nasip eder." ifadelerini kullandı.

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir cesur yürek, lider Recep Tayyip Erdoğan, belki o günlerde bir avuç diyebileceğimiz, sonra milyonlara ulaşan yol arkadaşlarıyla yolculuğa çıktı. AK Parti bu yolculuğun adıdır. 2001 yılında adı konulsa da ondan çok daha öncesinde başlamış, inşallah çok daha uzun geleceğe sirayet edecek, uzun bir yürüyüşün ve hikayenin adıdır AK Parti. Burada başlayan değişim ve dönüşüm Türkiye'nin her bir metrekaresinde kendisini hissettirdi. Her bir vatandaşımız kendi yaşamında bu değişim ve dönüşümün emarelerini yaşamaya başladı. Demokrasi ve özgürlük alanları genişletildi, ülkemizi hizmetlerle buluşturduk. Vatandaşımızın bugüne kadar mahrum kaldığı hayat standartları başta olmak üzere bütün alanlarda hizmetleri gerçekleştirdik."

Son dönemde en önemli değişim ve dönüşümün 16 Mayıs 2016'da yaşandığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hükümet sistemini, 'Türkiye artık bu şekilde yola devam edemez' diyen cesur yürek Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarla birlikte yeni sisteme 'evet' diyerek değiştirmeyi başardı. Bu değişim ve dönüşümün arkasından kendi teşkilatlarımızda değişim ve dönüşüm başladı. Sonra milletvekilliği genel seçimlerinde kadrolar yenilenerek değişim dönüşüm yaşandı. En son gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizle bu kez değişim, partimizin yönetim kurulları ve üst düzey yöneticileri arasında gerçekleşti. Yüzde 60'a yakın değişim yaşandı. Her zaman AK Parti'nin değişmez ilkesi değişim. Asla bizim değişimden yana bir tereddüdümüz yok. Tecrübe ile yeniliği çok iyi harmanlayabilen ve bunu çok iyi yapabilen bir bakış açısı hakim oldu. Bu şekilde 50 kişilik parti yönetim kadrosu belirlendi."

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da tüm katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve partililer katıldı.

