HABER

"AK Parti'nin değişmez ilkesi değişim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "AK Parti'nin değişmez ilkesi değişim. Asla bizim değişimden yana tereddüdümüz yok"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti'nin değişmez ilkesi değişim. Asla bizim değişimden yana tereddüdümüz yok." dedi.

Karaaslan, partisinin Samsun İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada partililere hitap eden Karaaslan, AK Parti'nin büyük kongresinin tamamlandığını, yeni göreve gelen kadroların Türkiye'yi 2023'e taşıyacağını söyledi.

AK Parti'de üyelik ile üst kademelerde görev almak arasında bir fark bulunmadığını, hissettirdiği duygunun aynı olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olduğumuz bilinciyle bu yolda ilerliyoruz. AK Parti'nin kapısından girmiş ve üyelik formunu doldurup gönülden olan bağını resmiyete döken insanımızla üst makamlarda görev almış bizlerin arasında bir fark yok. Tabii ki bu görevi yaparken aynı zamanda bunun sorumluluğunu da omuzlarımızda hissediyoruz. Onun için inşallah hayırlı hizmetler yapmayı Rabbim nasip eder." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Türkiye'deki değişimin 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen bir cesur yürek, lider Recep Tayyip Erdoğan, belki o günlerde bir avuç diyebileceğimiz, sonra milyonlara ulaşan yol arkadaşlarıyla yolculuğa çıktı. AK Parti bu yolculuğun adıdır. 2001 yılında adı konulsa da ondan çok daha öncesinde başlamış, inşallah çok daha uzun geleceğe sirayet edecek, uzun bir yürüyüşün ve hikayenin adıdır AK Parti. Burada başlayan değişim ve dönüşüm Türkiye'nin her bir metrekaresinde kendisini hissettirdi. Her bir vatandaşımız kendi yaşamında bu değişim ve dönüşümün emarelerini yaşamaya başladı. Demokrasi ve özgürlük alanları genişletildi, ülkemizi hizmetlerle buluşturduk. Vatandaşımızın bugüne kadar mahrum kaldığı hayat standartları başta olmak üzere bütün alanlarda hizmetleri gerçekleştirdik."

Son dönemde en önemli değişim ve dönüşümün 16 Mayıs 2016'da yaşandığını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Hükümet sistemini, 'Türkiye artık bu şekilde yola devam edemez' diyen cesur yürek Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarla birlikte yeni sisteme 'evet' diyerek değiştirmeyi başardı. Bu değişim ve dönüşümün arkasından kendi teşkilatlarımızda değişim ve dönüşüm başladı. Sonra milletvekilliği genel seçimlerinde kadrolar yenilenerek değişim dönüşüm yaşandı. En son gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizle bu kez değişim, partimizin yönetim kurulları ve üst düzey yöneticileri arasında gerçekleşti. Yüzde 60'a yakın değişim yaşandı. Her zaman AK Parti'nin değişmez ilkesi değişim. Asla bizim değişimden yana bir tereddüdümüz yok. Tecrübe ile yeniliği çok iyi harmanlayabilen ve bunu çok iyi yapabilen bir bakış açısı hakim oldu. Bu şekilde 50 kişilik parti yönetim kadrosu belirlendi."

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman da tüm katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve partililer katıldı.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
CHP ve MHP heyetlerinden AK Parti'ye bayram ziyaretiCHP ve MHP heyetlerinden AK Parti'ye bayram ziyareti
AK Parti'den CHP'ye bayram ziyaretiAK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Yunanistan'a FETÖ tepkisi!

Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

Mustafa Sarıgül'den dikkan çeken 'Melih Gökçek' açıklaması

'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!

'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!

AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!

AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.