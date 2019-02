AK Parti'nin Denizli mitingi

İslam alimi Merkez Efendi ve verdiği fetva ile İstiklal Harbi'nin meşalesini yakan Ahmet Hulusi Efendi'yi rahmetle yad eden Erdoğan, "Denizli'nin söz üstadı, saz üstadı Özay Gönlüm'ü ana ocağında bir kez daha rahmetle anıyorum hem de Özay Gönlüm Meydanı'nda anıyorum. Merhum Özay Gönlüm, bu toprakların dilidir, sesidir, soluğudur. Özay Gönlüm denince akla ilk samimiyet gelir. İnsan şu meydanı, şu heyecanı görünce o samimiyetin sırrını daha iyi anlıyor." değerlendirmesinde yaptı.

Özay Gönlüm'ün sazına "yaren" ismini verdiğini anımsatan Erdoğan, "Hayatı boyunca sazı Özay Gönlüm'e yarenlik, yoldaşlık, sırdaşlık yaptı. Bizim için de Denizli yardır, yarendir. Denizli'nin her bir evladı elimizin asası, gönlümüzün tasasıdır. Denizlili her bir kardeşlerim evlerin yakışığı, kızların aşığı, çorbamızın kaşığıdır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Muhabbetiniz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun." dedi.