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AK Parti'nin Denizli mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4) - "Bay Kemal diyor ki 'çiftçiler battı, bitti, arsaları elinden gitti, aç, sefil.' Bay Kemal bak resmi rakam veriyorum sana, biz çiftçilerimize ne kadar tarımsal destek verdik biliyor musun? 1,9 katrilyon tarımsal destek verdik ama bay Kemal bunları bilmez, haberi yok bunlardan" - "İnşallah bu hizmet ve yatırım hamlesini 31 Mart'tan sonra hızlandırarak devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsım, büyükşehirde Osman Zolan kardeşim, ilçelerimizde de belediye başkanlarımız el ele vererek şehrimizi imar ve ihya etmeyi sürdüreceğiz"

DENİZLİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler battı, bitti, arsaları elinden gitti, aç, sefil.' Bay Kemal bak resmi rakam veriyorum sana, biz çiftçilerimize ne kadar tarımsal destek verdik biliyor musun? 1,9 katrilyon tarımsal destek verdik ama bay Kemal bunları bilmez, haberi yok bunlardan." dedi.

Erdoğan, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

İbni Batuta'nın seyahatnamesinde Denizli'yi "Kumaşları da şahsiyetleri gibi sağlam, güzel insanların şehri." sözleriyle tarif ettiğini belirten Erdoğan, kendilerinin de karakterleri sağlam, ahdine vefalı, kavline sadık Denizli'nin güzel insanlarına layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun için her fırsatta Denizli'ye geldiğini ifade eden Erdoğan, "Başkaları Denizli'nin yolunu seçimden seçime hatırlarken, biz sadece Cumhurbaşkanlığımız döneminde tam 7 kez geldik. Hemen her gelişimizde sizlerin gururuna, heyecanına ortak olduk." diye konuştu.

Yaklaşık 2 ay önce, 18 Aralık'ta toplam yatırım bedeli 1 milyar 350 milyon lirayı bulan 275 kalem eseri resmen hizmete sunduklarını anımsatan Erdoğan, son 17 yılda Denizli'ye 23 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Erdoğan, eğitimde 3 bin 897 derslik, yükseköğrenim öğrencileri için 4 bin 798 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını belirterek, gelecek yıl da Denizli ve Çivril'de 2 bin 300 kişi kapasiteli yurt binaları açacaklarını söyledi.

- "Yıl sonunda Çivril'i doğal gazla buluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde vereyim, inşallah yıl sonuna kadar Çivril'i doğal gazla buluşturuyoruz. Onun için çok çalışacaksınız." dedi. Denizlili gençler için spor salonları, gençlik merkezleri inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, 20 bin seyirci kapasiteli stadyumun, Tavas gençlik merkezinin proje çalışmaları ve Acıpayam gençlik merkezinin ihale sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Büyükşehir belediyesinin şehir merkezindeki eski stadyumun yerine 31 bin metrekare alana sahip bir millet bahçesi yapacağını bildiren Erdoğan, "Millet bahçeleri bizim için çok önemli. Millet bahçesinin de uygun bir yerine en azından bin metrekare bir millet kıraathanesi... Bu millet kıraathanesinde de gençlerimiz gelecekler çayını, kahvesini, kekini, simidini orada yudumlayacak, herhangi bir ücret yok." diye konuştu.

Şehirdeki ihtiyaç sahiplerine, şehit yakınlarına, yaşlılara, engellilere, asker ailelerine toplam 1,3 milyar lira tutarında destek sağladıklarını ifade eden Erdoğan, sağlıkta 13'ü hastane 29 tesisi şehre kazandırdıklarını, Denizli için yapımı, ihalesi ve plan proje çalışmaları devam eden toplam 24 sağlık tesisi bulunduğunu söyledi.

Bin yataklı şehir hastanesinin ihale aşamasında olduğunu, en kısa sürede ihaleyi yapıp inşaata başlanacağını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Denizli'de 11 bin 539 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı'ndan şehrimizde 115 bin vatandaşımız faydalandı. Ulaşımda, burası da çok önemli, geldik, 79 senede 65 kilometre bölünmüş yol yapılmış, biz bunu 16 senede 423 kilometreye çıkardık. Farkımız bu. Toplam maliyeti 1,5 katrilyon lira olan 11 yol projemizin yapımı da devam ediyor. Nereler? Denizli Çalyolu'nu, Uşak-Çivril-Denizli yolundaki 4 köprüyü bu yıl tamamlıyoruz. Denizli-Çardak ayrımı Sivaslı-Uşak yolunu, Denizli çevre yolu ve Honaz Tüneli'ni, Denizli-Çardak Havalimanı yolunu, Pamukkale-Akköy yolunu ve Muğla-Kale-Tavas-Denizli-Serinhisar ayrımı yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Aydın-Denizli-Antalya otoyolunun ihalesi mart ayında yeniden yapılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyon-Denizli-Isparta-Burdur ve Ortaklar-Aydın-Denizli tren hattını yerli yazılımla rehabilite ettiklerini, çalışmaları gelecek yıl bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çardak Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaparak, havalimanını büyütüp modernleştirdiklerini aktaran Erdoğan, havalimanının yolcu trafiğinin 37 binden geçen yıl 650 bine çıktığını bildirdi.

- "Sulama projeleriyle 830 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık"

Denizli'de 1 teknopark, 11 Ar-Ge ve 21 tasarım merkezi kurduklarını anlatan Erdoğan, şehre 17 yılda 15 baraj ve 8 gölet inşa ettiklerini, 3 baraj ve 5 göletin daha şu anda inşa edildiğini söyledi.

Sulama projeleriyle 830 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını dile getiren Erdoğan, inşası süren tesislerle 74 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını ifade etti.

Denizli merkez ve civar yerleşim yerlerinin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Akbaş Barajı'nı inşa ettiklerini ve sorunu çözdüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi de 52 kilometre uzunluğunda isale hattı ve modern bir içme suyu arıtma tesisi inşa ediyoruz. Denizlili çiftçilerimizin hasretle beklediği Yenicekent iletim kanalını tamamlayıp hizmete aldık. Çiftçilerimizi elektrik masrafından kurtarıyoruz. 105 bin dekar araziye iletim kanalıyla Cindere Barajı'ndan su iletiyoruz. Ayrıca yeni yapılacak sulama şebekesiyle takriben 44 bin dekar arazi daha bu kanalla sulanacak. Bay Kemal diyor ki, 'çiftçiler battı, bitti, arsaları elinden gitti, aç, sefil.' Bay Kemal bak resmi rakam veriyorum sana, biz çiftçilerimize ne kadar tarımsal destek verdik biliyor musun? 1,9 katrilyon tarımsal destek verdik ama bay Kemal bunları bilmez, haberi yok bunlardan."

Denizlili iş insanlarına, girişimcilere 9,5 katrilyon tutarında yatırım teşviki sağladıklarını, desteklerle 26 bin kişilik ilave istihdam oluşturduklarını bildiren Erdoğan, kentteki 82 bin iş yerini toplam 1,3 milyar lira tutarında SGK prim teşvikiyle desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, "İnşallah bu hizmet ve yatırım hamlesini 31 Mart'tan sonra hızlandırarak devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanlığında şahsım, büyükşehirde Osman Zolan kardeşim, ilçelerimizde de belediye başkanlarımız el ele vererek şehrimizi imar ve ihya etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerden gerek partimizin gerekse Cumhur İttifakı'nın adaylarına çok güçlü bir destek bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Denizli, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz, gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz, tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz, Cumhur İttifakı'na destek veriyor muyuz, bir destan yazıyor muyuz?" diye sordu.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 31 Mart akşamı Denizli'den müjdeler bekliyorum." ifadesini kullandı.

- Notlar

Miting alanında "Büyük usta Büyükşehir senin eserin", "Dik dur eğilme bu millet seninle" yazılı pankartlar dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi merhum Tenzile Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğu bir başka pankartta ise "Kadın vardır yiğit doğurur, oymağı devlet eder. Doğum günün kutlu olsun Reis. 26 Şubat 1954" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının öncesinde ve sonrasında AK Parti'nin seçim şarkılarından olan "Nereden nereye" adlı parçaya eşlik etti. Mitingde AK Parti'nin seçim şarkılarının yanı sıra "Onun Adı Recep Tayyip Erdoğan" adlı parça ilk defa çalındı.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içinde yer alan haritada Denizli'yi raptiyeyle işaretledi. Erdoğan, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarıyla vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci de birer konuşma yaptı.

Mitinge, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

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