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Ak Parti'nin Diyarbakır adayı, Başkan Vekili Cumali Atilla

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı 2019 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Ak Parti'nin Diyarbakır adayı, Başkan Vekili Cumali Atilla

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı 2019 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.
Elazığ'da 1964 yılında dünyaya gelen Cumali Atilla ilk ve orta öğrenimini Elazığ'da, Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere'de bulundu. 3 yıllık staj dönemi içerisinde Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Atilla, daha sonra sırayla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı ve Konya Beyşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Cumali Atilla, 23 Eylül 2011 tarihinde Etimesgut Kaymakamlığı görevine başladı. Atilla, 1 Kasım 2016 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı ve halen başkan vekilliği görevini sürdürüyor. Cumali Atilla, evli ve 3 çocuk babası.

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