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AK Parti'nin Diyarbakır belediye başkan adayları açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 21:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da AK Parti belediye başkan adayları, AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala'nın da katıldığı programla açıklandı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da AK Parti belediye başkan adayları, AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala'nın da katıldığı programla açıklandı. Toplantıda konuşan Ala, "Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye'ye armağan ettik" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala, Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, 17 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partilinin katılımıyla Seyrantepe Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti adayı Cumali Atilla, ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Atilla, terörü kutsamadığı sürece herkesin düşüncesine saygı duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gece gündüz demeden, ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak 31 Mart seçimlerini kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Yıllardır ideolojik belediyecilik anlayışıyla yönetilen, hemşerilerimize ve şehrimize bir arpa boyu yol aldırmayan siyasi zihniyetten şehrimizi ve hemşerilerimizi insan odaklı ve vizyoner belediyecilik anlayışımızla kurtaracağız. AK Parti hükümetlerimiz döneminde şehrimize birçok kamu yatırımı yapılmasına rağmen ne yazık ki göreve başladığımızda metropol bir şehir olması gereken bu güzide şehrin en temel belediyecilik hizmetlerinin bile yapılmamasından kaynaklı mega köye dönüştürülmesi bizleri derinden üzmüştü. Yıllardır en temel belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum bırakılan şehrimiz ve hemşerilerimize 2 yıl gibi kısa bir sürede her alanda belediyecilik hizmetlerimizi sunduk. Hizmetlerimizi 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle, 'Halka hizmet, hakka hizmettir' inancıyla, 'İşimiz gücümüz Diyarbakır' diyerek aşkla ve şevkle yerine getirdik. Şehrimizde yaşayan insanların sosyal, ekonomik, kültürel yaşam standartlarını yükseltmek için adayım. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece herkesin siyasi düşüncesine, felsefi inancına ve dünya görüşüne saygı gösterdik. Son 2 yılda bizden önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından fazla eseri, projeyi, hizmeti belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan gerçekleştirerek hemşerilerimizin istifadesine sunduk. Yani milletin parasını millete harcadık. Bundan sonra da merkezinde insan olan hizmet belediyeciliğimizi gönül belediyeciliğimizle pekiştirerek yolumuza Allah’ın izniyle devam edeceğiz."

'ANA DİLLERİNDE BIRAKIN KONUŞMAYI, AĞLAMALARI BİLE MÜMKÜN DEĞİLDİ'

AK Parti'li Efkan Ala ise Türkiye'nin 2002'den beri siyasette çok önemli mesafe kat ettiğini belirterek, AK Parti olarak siyasette reforma yaptıklarını söyledi. Ala, "Her şeyin yasak olduğu eski Türkiye'de o günkü yöneticilerin söylediği gibi, yasaklı Türkiye'de herkes söz söylerdi ama son sözü bir kamu görevlisi söylerdi. Herkes ona dikkat kesilirdi. Acaba o ne diyecek? Biz hep reform yaptık siyasette. Peki, şimdi kim söylüyor son sözü? Şimdi herkes konuşuyor ama son sözü milletin seçtiği Cumhurbaşkanı söylüyor. Herkes onun ağzına bakıyor ki acaba ne söyleyecek. İşte Türkiye'yi vesayetten kurtarıp bu noktalara getirmenin neticesidir bu. Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye'ye armağan ettik. Türkiye daha güçlü oldu. Türkiye ekonomisini 3 kat büyüttü. Bu reformlarla Türkiye vatandaşıyla devletini barıştırdı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Efkan Ala, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Cumali Attila ile Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, Sur İlçe Belediye Başkan adayı Şafak Yontürk, Yenişehir İlçe Belediye Başkan adayı Hüseyin Cengiz, Bismil İlçe Belediye Başkan adayı Mustafa Kemal Aslan, Kocaköy İlçe Belediye Başkan adayı Eşref Türe, Hazro İlçe Belediye Başkan adayı Kemal Mehmetoğlu, Ergani İlçe Belediye Başkan adayı Abdulvahit Güvensen, Çermik İlçe Belediye Başkan adayı Şehmus Karamehmetoğlu, Hani İlçe Belediye Başkan adayı İbrahim Lale, Çınar İlçe Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz, Lice İlçe Belediye Başkan adayı Ethem Bahri Anlı, Dicle İlçe Belediye Başkan adayı Halit Aydın, Kulp İlçe Belediye Başkan adayı Feyzullah Şimşek, Silvan İlçe Belediye Başkan adayı İskan Cihangir, Çüngüş İlçe Belediye Başkan adayı Zübeyir Arslanca ve Eğil İlçe Belediye Başkan adayı Mehmet Karakaş'ı tanıttı.

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