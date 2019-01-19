AK Parti'nin Diyarbakır belediye başkan adayları açıklandı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da AK Parti belediye başkan adayları, AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala'nın da katıldığı programla açıklandı. Toplantıda konuşan Ala, "Eski Türkiye'de, vatandaşlarımızın ana dillerinde bırakın konuşmayı, ağlamaları bile mümkün değildi. Ana dillerinde sevinmeleri bile mümkün değildi. Birçok reformu sizlerle birlikte biz yaptık ve Türkiye'ye armağan ettik" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'daki ilçe belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Bursa Milletvekili ve MKYK üyesi Efkan Ala, Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, 17 ilçe belediye başkan adayı ve çok sayıda partilinin katılımıyla Seyrantepe Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

Aday tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti adayı Cumali Atilla, ilçe belediye başkan adaylarıyla beraber büyük başarılara imza atacaklarını söyledi. Atilla, terörü kutsamadığı sürece herkesin düşüncesine saygı duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi: