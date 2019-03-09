AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok, İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar." dedi. Erdoğan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Diyarbakır'ın binlerce yıllık kadim bir şehir olduğunu, Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Buhara'nın, Semerkand'ın, Urfa'nın, Bursa'nın ve Üsküp'ün kardeşi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmed Arif ve Sezai Karakoç'un şiirleriyle meydandakileri selamladı. Diyarbakır'ın tüm ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Diyarbakırlı kardeşlerimizin yürüdüğü yola kurban oluruz biz. Asırlardır medeniyetimizin sembol şehri Diyarbakır, bugün de gönlümüzün en baş köşesindedir. Ben inanıyorum ki 31 Mart akşamı da inşallah sandıklarda da bu coşkuyu göreceğiz. İşte bunun için son bir yıldır 4'üncü defa Diyarbakır'dayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Türkiye, Türkiye'nin de Diyarbakır olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Bundan tam bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde Diyarbakır'ın evladı Süleyman Nazif, 'Kara bir gün' başlığıyla bir yazı yazmıştır. Bu yazının yayımlanmasıyla şehirde yer yerinden oynamıştır. Tıpkı Maraş'ta Sütçü İmam'ın, Antep'te Şahinbey'in, Şehitkamil'in yaptığı gibi Süleyman Nazif de işgal edilen şehrinde İstanbul'da istiklal ateşini yakmıştır. Diyarbakır, asırlardır hep kendisiyle birlikte ülkemizin istiklalinin lokomotifi olmuştur. Buna rağmen Diyarbakır, uzunca bir süre ülkemizin diğer şehirleri gibi geri kalmışlık, yoksulluk ve ihmal edilmişlik batağına itilmişti. Maalesef Diyarbakır'ın başına terör örgütü belası kara bulut gibi çökmüştü." - "İradelerini terör örgütüne teslim ettiler" Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça şehrin çehresinin değiştiğini en iyi Diyarbakırlıların bildiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: "Artık 10 sene öncesinin Diyarbakır'ı yok, İstanbul'a adeta örnek bir Diyarbakır var. Bu terör örgütü kalıntılarıyla bugünlere gelmedik, bunlara kayyum kardeşlerimizle geldik. Onlar, devletin kendilerine gönderdiği parayı Diyarbakır'a harcadılar ama birileri halkın mesajını yanlış anladı. Halkın kendilerine verdiği 80 milletvekili ve yüzün üzerinde belediye ile şehirlerimize ve ülkemize hizmet edecekleri yerde gidip siyasi söylemlerini bir avuç marjinale, iradelerini de terör örgütüne teslim ettiler."

Devletin, belediyelere, vatandaşlara hizmet etmek için verdiği araç ve imkanları altyapı eksikliklerini gidermek için değil, çukur kazmak için kullandıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi: "Teröristlere verdikleri destekle oralarda yaşayan insanlarımıza ve esnafımıza hayatı zehir ettiler. Biz ne yaptık? Teröristleri kazdıkları çukura gömdük. Bu ülkede tek bir devletin olduğunu, onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu gösterdik. Bununla yetinmedik, iradelerini götürüp terör örgütüne teslim edenleri de görevlerinden aldık. Bu ülkede kamu adına görev yapanların sadece halka ve devlete hesap vereceklerini gösterdik. Görevden aldığımız örgüt militanlarının yerlerine de tek amaçları ülkemize ve şehirlerimize hizmet etmek olan kayyumları atadık." Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Elinizi vicdanınıza koyarak cevap verin. Diyarbakır, terör örgütünün emrindeki militanlar döneminde mi hizmet gördü, yoksa şu anda bizim de adayımız olan kayyum döneminde mi hizmet gördü?" sorusuna "Kayyum" yanıtını aldı.