AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır." dedi. Erdoğan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Diyarbakır- Elazığ Hızlı Tren Projesi'nin etüt çalışmalarının devam ettiğini anlatan Erdoğan, Mardin'e hızlı tren müjdesi vermesine ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Mardin'de hızlı trene ne gerek var?" ifadelerini kullandığını anımsattı. Erdoğan, "Ben de zannettim ki havalimanı ile ilgili bir şey söyleyecek. Yani 'Mardin'e havalimanına ne ihtiyaç var?' diyecek. Çünkü bunların CHP zihniyetiyle hiçbir farkları yok. CHP ne demişti, 'Birinci köprüye ne ihtiyaç var, ikiye ne ihtiyaç var?' Üçü yaptık, 'Üçe ne ihtiyaç var. Marmaray'a, Avrasya'ya ne ihtiyaç var?' Bunlar yapmak için değil yıkmak için varlar." ifadelerini kullandı. "Eğer Diyarbakır'la ilgili de hızlı tren hakkında böyle bir şeyi söylerlerse şaşmayın. Zira bunlar benim Diyarbakırlı kardeşimin kalkıp da bu modern ulaşım araçlarından istifade etmesini istemezler" diyen Erdoğan, isteseler de istemeseler de bu yatırımları yapacaklarının altını çizdi.

Erdoğan, Diyarbakır Havalimanı'nı 5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasıyla modernleştirdiklerini belirterek, havalimanının geçen yılki yolcu kapasitesinin 2 milyon 43 bini geçtiğine dikkati çekti. GAP'ın en önemli illerinden biri olan Diyarbakır'ı sulama projeleriyle ihya ettiklerini, şehrin kalkınması, vatandaşların gelir seviyelerinin yükselmesi için 7 barajın yapımının da devam ettiğini aktaran Erdoğan, Diyarbakır'ın "çılgın projesi" olarak da bilinen Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama amaçlı baraj olan Silvan Barajı'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi. - Diyarbakır ve Mardin'e "Silvan Tüneli" müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliyeti 1,5 milyar lira olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekar zirai arazinin sulanacağını, yıllık 681 milyon kilovat saat enerji üretileceğini belirterek, şöyle devam etti: "Barajımızın inşaatı bitmek üzere, inşallah önümüzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz. Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. GAP'ın önemli unsurlarından olan Silvan Barajı'ndan alınan suyu Silvan'ın eteğindeki ovalardan başlayıp Mardin'e kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini bugünlerde atıyoruz. Ayrıca bu projenin önemli bir parçası olan Babakaya Tüneli'nin inşasıyla ilgili sorunları da yakında çözüyoruz. Böylece barajda su tutma işlemi bittiğinde tünellerimiz de hazır hale gelmiş olacak. Diyarbakır ve Mardin'e hayırlı olsun."

Son 17 yılda Diyarbakır'da inşa edilen sulama tesisleriyle 260 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını, devam eden sulama tesisleriyle de 1 milyon 225 bin dekar araziyi daha suyla buluşturacaklarını bildiren Erdoğan, "Tüm bu çalışmalarla Diyarbakır ürettiği tarım ürünlerini dünyaya ihraç eden bir merkez haline geliyor." diye konuştu. Erdoğan, içme suyu konusunda da önemli çalışmalara imza atıldığını, Dicle Barajı'ndan alınan suyu 34 kilometrelik isale hattı ile arıtma tesisine ileterek, şehrin en önemli sorunlarından biri olan içme suyu problemini çözdüklerini vurguladı. - OSB'ler 19 bin kişiye istihdam sağlayacak Dicle ilçesi ve köylerinin içme suyu sıkıntısını da çözüme kavuşturacaklarını aktaran Erdoğan, Diyarbakırlı çiftçilere de son 17 yılda 4,5 milyar lira tarımsal destek verildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları belirtti: "Şehrimizdeki yatırımcılarımızı toplam 4,6 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekleyerek 42 bin 200 kişilik yeni istihdam oluşturduk. Diyarbakır'daki 39 bin iş yerimize toplam 1,3 katrilyon liralık Sosyal Güvenlik Kurumu prim teşviki verdik. Diyarbakır'da biri Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olmak üzere 2 yeni Organize Sanayi Bölgesi'ni faaliyete geçirdik. Mevcut organize sanayi bölgelerinde üretim yapılan parsellerde 7 bin kişi istihdam ediliyor. Tüm parsellerde üretime geçildiğinde bu sayı 19 bine çıkacak.

Bir ay önce Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 56 firmamıza parsellerini tahsis ettik. Burada 305 milyon lira yatırım yapacak firmalarımız. 8 bin Diyarbakırlı kardeşimize de yeni iş imkanları sağlanacak. Diyarbakır geçen sene tekstil ihracatında 5 katlık bir artışa imza attı. Bu potansiyeli dikkate alarak şehrimizde tekstil üretimini teşvik ediyoruz." Erdoğan, ocak ayında Diyarbakır OSB'nin yer teslimini yaptıklarını, maliyeti 37 milyon lira olan bu tesisle tekstilde kentin üretim değer zincirinde yer almayan boyahane yatırımlarının da önünün açılacağını aktardı. Tesisin tamamlanmasıyla ilk etapta bin 700 istihdam sağlanacağına işaret eden Erdoğan, gelecek dönemde Diyarbakır'ı daha büyük hizmetlerle buluşturacaklarını vurguladı. - "Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur" Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlarla Rabia işareti yaparak, 31 Mart'ta vatandaşlardan "AK Parti belediyeciliği gönül belediyeciliği" diyerek geleceğe sahip çıkma, tevazu, samimiyet ve gayretle "memleket işi gönül işi" demenin sözünü aldı.

Erdoğan, "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK olmuştur. Bölücü örgütün Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bu örgüt sadece kendi sapkın ideolojik amaçları için Kürt kardeşlerimizi kullanmıştır. Şimdi de Kürt kardeşlerimizin iradesini CHP'nin başı çektiği zillet ittifakına teslim ederek bir kez daha aynı oyunu oynamaktadır." dedi. HDP'li vekillerin bazı konuşmalarını meydana kurulan barkovizyondan izleten Erdoğan, "Diyarbakır'da soruyorum, Türkiye'nin 'Kürdistan' diye bir bölgesi var mı? Bu adam Kürt de değil. Sahtekara bak ve 'Kürdistan'ı HDP alacak. 'Batı'da da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' diyor. Bunlara öyle bir sandıkta tokadı vuralım ki bu ifadeleri kullandıklarına pişman olsunlar. Benim ülkemde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var ve biz 780 bin kilometrekareyle Türkiye'yiz. Fakat bunlar bölücü, bunlar bu milleti parçalamak için var. Ne diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık.' diyor. Ben de diyorum ki biz sırtımızı Diyarbakırlı kardeşlerimize ve Allah'a dayadık, bu yola böyle çıktık. Bizim arkamızda terör örgütleri yok, bizim arkamızda millet var. Bunlar da zillet." değerlendirmesinde bulundu. (Sürecek)

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı, bölücü örgütün gölgesinin şehrin üzerinden kalkmasıdır. Tarih boyunca Kürtlere en çok zulmeden örgüt PKK'dır" - "Ne diyor, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık.' diy

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da