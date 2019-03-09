AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk." dedi. Erdoğan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. HDP milletvekillerinin konuşmalarından görüntüler izleten Erdoğan, "Bunlar ülkemizde ve bölgemizde hep birtakım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmışlardır." dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: "Ne diyor? '1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıya dayanmıştır.' Ne oldu? 1 Temmuzlar geçti. Ne yaptınız? Tam aksine biz Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da, Tendürek'te gömdük mü? Kandil'de de gömeceğiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bu alçaklar değil mi 13-14 yaşındaki kızlarımızı, çocuklarımızı dağlara kaçıranlar bunlar değil mi? Benim kardeşlerim aylarca Diyarbakır Belediyesinin önünde oturma eylemi yapmadılar mı? Peki o annelerin ahı ne olacak? Bunun hesabını sormayacak mıyız? Öyleyse 31 Mart bir fırsat, bunun hesabını sormamız lazım. Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz."

- "En çok da Kürt kardeşlerimiz için beka meselesi" Kürtler üzerine oynanan oyunları bozduklarını aktaran Erdoğan, "Bu seçim en çok da Kürt kardeşlerimiz için bir beka meselesidir." ifadesini kullandı. "Peki Kürt kardeşlerimizin eskiden beri birçok sıkıntıları yok muydu?" diye soran Erdoğan, şunları söyledi: "Tabii vardı. Ama Türkiye'de her etnik unsurun kendine göre bir sorunu vardı. Hepsini aştık ve aşıyoruz. Daha güzel olacak, daha iyi günler var önümüzde. İşte biz böyle bir Türkiye'yi devraldık ama şimdi bambaşka bir Türkiye var. Hemen kolları sıvadık, eğitimde, sağlıkta, emniyette, bütün enerjide, tarımda yeni yeni adımlar attık. Bütün bunları da terör örgütünün saldırılarına, döktüğü kanlara, baskılarına rağmen başardık. Şimdi milliyetçiyim diye geçinen Meral Hanım bunlarla beraber değil mi? Saadet, CHP beraber değil mi? Omuz omuza beraber yürümüyorlar mı? Gelin bunların topuna 31 Mart'ta sandıkta bir ders verelim. Hazır mıyız buna? Hak ve özgürlük diyorlar değil mi? AK Parti iktidarında kazanılan hak ve özgürlükler hiçbir dönemde oldu mu? Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk."

İnançlarına göre, insan sıfatıyla bu dünyaya gelen herkesin aynı ölçüde olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Boşnak'ı ile ayrım yok." diye konuştu. - Şehitliklere gidin bakın Asla ayrım yapmadıklarını ve yapmayacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Aynı topraklarda yaşadığımız, aynı güzellikleri paylaştığımız, aynı sıkıntıları çektiğimiz herkes, bu ülkenin eşit haklara sahip vatandaşıdır. Rabia'mıza gelelim. Ne diyoruz, tek millet. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. Tek bayrak diyoruz. Bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Çanakkale'ye gidin, ülkemizin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki şehitliklerimize gidin göreceğiniz şudur: Oralarda Urfalısıyla Bursalısı, Diyarbakırlısıyla Trabzonlusu, Anteplisiyle Kastamonulusu, Çorumlusu, Kerküklüsüyle Üsküplüsü, Haleplisiyle Selaniklisi koyun koyuna yatıyor. Aynı şekilde terör mücadelede 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize bakın. 81 vilayetimizin her birinden evlatlarımızı görürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir. Ne diyoruz, tek vatan. Bu ülkenin 780 bin kilometre karesinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize el sürmesine izin vermeyiz. Ne diyoruz, tek devlet. Bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz yok. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir."

"Bugün ister Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun bölgemizde nerede bir Kürt, Arap ve diğer kökenlerden kardeşimiz varsa başı sıkıştığında aklına gelen ilk yer Türkiye'dir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte Kobani'den gelenler nereye geldi? Türkiye'ye geldi. Şu anda 200 bin Kobani'den gelen Kürt kardeşimiz Türkiye'de. Biz buyuz. Öyleyse 31 Mart'a hazır mıyız? Mazlumların yegane sığınağı her zaman bu topraklardır. Neden biliyor musunuz? Aslında bu bölgenin tek gerçek devleti Türkiye'dir de ondan." ifadelerini kullandı. Seçimlere 22 gün kaldığına işaret eden Erdoğan, alandakilerden çok çalışmalarını, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarına sahip çıkmalarını istedi. - Notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında ve sonunda partisinin “Nereden nereye” adlı seçim şarkısını söyledi. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile donatılan meydana, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan "Şiddete, teröre, kurşunlara karşı tevazu, samimiyet ve gayretle huzurlu bir Diyarbakır için AK Parti" yazısı asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat, Ebubekir Bal ve Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla da birer konuşma yaptı. Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Diyarbakır'ın üzerini raptiye ile işaretledi. Erdoğan, mitingin ardından Valiliği ziyarete giderken yolda kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. (Bitti)

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4) - "Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk" - "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

AK Parti'nin Diyarbakır mitingi

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

Turkish President Recep Tayyip Erdogan

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Diyarbakır Mitingi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sakarya'da