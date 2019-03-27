AK Parti'nin Düzce mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Siyaset sahnesinde kalmak için 'akşam yatıp sabah hangi yalanı söyleyeceğim' diye düşünenlere, bugüne kadar bu millet, iktidar ve yetki vermedi. Bundan sonra da vermeyecek." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin Düzce mitinginde konuşan Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlardan aldığı yetkiyi 17 yıldır milletin hizmeti için kullandığını söyledi.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yollar, hastaneler, okullar, altyapı hizmetleri gibi birçok hizmet yaptığını anlatan Turhan, Erdoğan'ın verdiği vaatleri birer birer hayata geçirdiğini, çünkü bir hizmet adamı olduğunu vurguladı.

"CHP ile Saadet Partisi'nin, İYİ Parti ile vatan hainlerinin aynı çuvalda yer aldığını" ifade eden Turhan, Düzce'nin oynanan oyunu çok iyi bildiğini kaydetti.

Turhan, fikir ve proje üretip milletin önüne çıkamayanların, "üst akıl" dedikleri ihanet merkezlerinden aldıkları akılla milleti aldatmaya çalıştığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: