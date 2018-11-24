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Ak Parti'nin Elazığ adayı Şahin Şerifoğulları

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Ak Parti'nin, Elazığ Belediye Başkan adayı halen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Şahin Şerifoğulları oldu.

Ak Parti'nin Elazığ adayı Şahin Şerifoğulları

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- Ak Parti'nin, Elazığ Belediye Başkan adayı halen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Şahin Şerifoğulları oldu.
Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları olduğunu açıkladı. 1980 yılında Elazığ'da doğan Şerifoğulları, ilk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Şahin Şerifoğulları, akaryakıt istasyonu, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyette bulunan aile şirketinde yönetici olarak görev yapıyor. Halen, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Şerifoğulları, bir çok sivil toplum kuruluşunda da görevler aldı. Evli olan Şerifoğulları, 3 çocuk babası. Genel seçimlerde Ak Parti'den 27'inci dönem Elazığ 5'inci sıra milletvekili adayıydı.

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