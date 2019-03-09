AK Parti'nin Elazığ mitingi

ELAZIĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Belediyecilik bizim işimiz, proje bizim işimiz, yatırım bizim işimiz, istihdam, iş kapısı açmak bizim işimiz." dedi. Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Elazığ İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Elazığlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kucak açtığını söyledi. Dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olduğunu ifade eden Kasapoğlu, Türkiye'nin tökezlemesini isteyen emperyalistlerin sevindirilmemesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel yönetimde de merkezi idarede de neler yaptığını, neler yapacağını vatandaşların çok iyi bildiğini anlatan Kasapoğlu, "Enkaz altından çıkardığı Türkiye'yi dünyanın en kudretli devletlerinin karşısında dimdik duracak bir konuma getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Konseyi'ndeki 5 büyük ülkeyi kastederek, BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi. Bu onur, bu irade bizim irademiz, bizim onurumuz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye gözümüzün ışığıdır, dünyanın vicdanıdır" Türk bayrağının iki milyar insanın umudu ve özgürlük talebini temsil ettiğine işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyecilik bizim işimiz, proje bizim işimiz, yatırım bizim işimiz, istihdam, iş kapısı açmak bizim işimiz. Türkiye'nin bileğini bükmek, Türkiye'yi dize getirmek istiyorlar. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman yılgınlığa, karamsarlığa ve umutsuzluğa düşmedi. 15 Temmuz'da onu öldürmek istediler. Daha önce de başka cuntalar onu durdurmak istedi. AK Parti'yi kapatmak istediler, Türkiye'yi başsız bırakmak istediler. Eski Türkiye is ve sis altındaydı, çöp, çamur deryasıydı. Eski Türkiye'de özellikle İstanbul ve Ankara is bulutlarının altındaydı, maskeyle sokağa çıkılırdı. Kışın sokakta göz gözü görmezdi. Eski Türkiye'de su kuyrukları olurdu, devlet herkesin devleti değildi, sadece zengin kentlere hizmet götürürdü. Türkiye'nin en büyük hayallerini Cumhurbaşkanımız ve kadrosu olarak biz gerçekleştirdik. Yaptıklarımızla, eserlerimizle yetinmiyoruz. Daha yapacak çok işimiz var."

Eser siyasetine, hizmet siyasetine ve gönül siyasetine devam edeceklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Milletin hukukuna sahip çıkmayanlar bizimle yürümeyecek. Şehirlerimizin ruhuna sahip çıkmayı vatan ve namus borcu biliyoruz. Şehirlerimize, ülkemize ve vatanımıza kendimizi borçlu hissediyoruz. Türkiye gözümüzün ışığıdır, dünyanın vicdanıdır." diye konuştu. 31 Mart seçimlerinin ülkeye ve Elazığ'a hayırlı olması temennisinde bulunan Kasapoğlu, ileriki süreçte dayanışma ruhunu en üst düzeye çıkaracaklarını aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Elazığ'ın tarihin, Fırat'ın ve yiğit insanların kenti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı yetkiyi vatandaşlara hizmet etme yolunda kullandığını belirten Turhan, "Vaatlerini her zaman yerine getirdi, sizleri aldatmadı. Her zaman sizlerin yanında oldu. Sizler onu lider yaptınız." dedi. Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya karşı dik durduğunu, dünya mazlumlarının hamisi, zalimlerin ise korkulu rüyası olduğunu dile getirdi.