AK Parti'nin Elazığ mitingi

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vatan, kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen anaların fedakarlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." dedi. Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına, "gakkoşlar diyarı Elazığ, hamuru aşkla karılan Elazığ, Fırat gibi asil, Fırat gibi vakur Elazığ" sözleriyle başlayan Erdoğan, Elazığlılar'ı selamladı. Tüm ilçeleri tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Asırlardır bu toprakları kanlarıyla vatanımız olarak mühürleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İki yıl önce son mermisine kadar teröristlerle çarpışarak, büyük bir katliamı engelleyen şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, bölücü terörün bizden kopardığı tüm canları hürmetle anıyorum. Bu millet şehitleriyle yaşar, şehitleriyle var olur. Bu ülke ömürlerinin baharında bir gül gibi kara toprağa düşen yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır. Bu vatan, kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen anaların fedakarlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ay sonra tekrar Elazığ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün yine maşallahınız var, bugün yine Fırat gibi coşan bir Elazığ var. Bugün yine partisine, davasına, milletin adamına sahip çıkan vefakar bir Elazığ var." dedi. Alandaki Palulu vatandaşların kendisine sevgilerini ifade etmeleri üzerine Erdoğan, "Ben de Palu'yu seviyorum, 'gel' dediniz geldim." karşılığını verdi. - "Bu meydanda zillet yok sadece beka var" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta, iftiracı müptezellere edep dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta, dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan gakkoşlar var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok, bu meydanda iftira yok, bu meydanda sadece aşk var, samimiyet var. Bu meydanda hakaret, bühtan yok sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok sadece beka var, bağımsızlık, milli gurur var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydanda kutuplaşma değil, sadece kardeşlik var. Rabbim bu meydanı, bu sevdayı kem gözlerden nazarlardan saklasın. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı daim eylesin. Dostluğunuz, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geride bırakıldığını anımsatan Erdoğan, "Bizim için Dünya Kadınlar Günü bir gün değildir, Dünya Kadınlar Günü bunların, Batı'nın bir anlayışıdır, bizim için kadınlar günü her gündür. Niye? Ana her gün var mı? Var, ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor, 'El cennetü tahte akdami'l ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır' diyor." ifadelerini kullandı. Alandaki bir vatandaşa, "Annenin ayağının altını öpüyor musun?" diye soran Erdoğan, "Hep öpün, anaların ayağının altında cennetin kokusu var. İhmal etmeyin, bak 'babaların ayakları altında' demiyor 'annelerin' diyor, ona göre." dedi. "Elazığ vefadır, Elazığ samimiyettir, Elazığ milli iradenin kalesidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "Elazığ hep bizim yanımızda oldu, bizlere sahip çıktı. Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde gakkoşlar oylarıyla destekleriyle dualarıyla bizim yolumuzu aydınlattı. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, terörle mücadeleden 15 Temmuz ihanetine kadar Elazığlı kardeşlerim 'önce millet' dedi, 'önce memleket' dedi, 'önce demokrasi ve istikrar' dedi. Son olarak 24 Haziran'da yüzde 70 gibi rekor bir oy oranıyla Elazığ yine bizi bağrına bastı."