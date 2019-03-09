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AK Parti'nin Elazığ mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Bu vatan, kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen anaların fedakarlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" - "Bu meydanda hakaret, bühtan yok sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok sadece beka var, bağımsızlık, milli gurur var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydanda kutuplaşma değil, sadece kardeşlik var"

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu vatan, kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen anaların fedakarlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." dedi.

Erdoğan, partisince İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, "gakkoşlar diyarı Elazığ, hamuru aşkla karılan Elazığ, Fırat gibi asil, Fırat gibi vakur Elazığ" sözleriyle başlayan Erdoğan, Elazığlılar'ı selamladı.

Tüm ilçeleri tek tek sayarak selamlayan Erdoğan, "Asırlardır bu toprakları kanlarıyla vatanımız olarak mühürleyen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İki yıl önce son mermisine kadar teröristlerle çarpışarak, büyük bir katliamı engelleyen şehit Fethi Sekin'i ana ocağında rahmetle yad ediyorum. Terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi, bölücü terörün bizden kopardığı tüm canları hürmetle anıyorum. Bu millet şehitleriyle yaşar, şehitleriyle var olur. Bu ülke ömürlerinin baharında bir gül gibi kara toprağa düşen yiğitlerin kahramanlıklarıyla ayaktadır. Bu vatan, kınalı kuzularını 'ya şehit ol ya gazi' diyerek cepheye gönderen anaların fedakarlıklarıyla ayaktadır. Fethi Sekin gibi vatan millet sevdalıları oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 ay sonra tekrar Elazığ'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün yine maşallahınız var, bugün yine Fırat gibi coşan bir Elazığ var. Bugün yine partisine, davasına, milletin adamına sahip çıkan vefakar bir Elazığ var." dedi.

Alandaki Palulu vatandaşların kendisine sevgilerini ifade etmeleri üzerine Erdoğan, "Ben de Palu'yu seviyorum, 'gel' dediniz geldim." karşılığını verdi.

- "Bu meydanda zillet yok sadece beka var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'ta, iftiracı müptezellere edep dersi, ahlak dersi, insanlık dersi vermeye hazırlanan bir Elazığ var. 31 Mart'ta, dörtlü yalan çetesine dürüstlük dersi vermeye can atan gakkoşlar var. 31 Mart'ta Kandil'in mızıkacılarına sandıkta milli şamarı indirmeyi iple çeken bir El Aziz var. Bu meydanda yalan yok, bu meydanda iftira yok, bu meydanda sadece aşk var, samimiyet var. Bu meydanda hakaret, bühtan yok sadece dürüstlük, nezaket var. Bu meydanda zillet yok sadece beka var, bağımsızlık, milli gurur var. Bu meydanda gerektiğinde bölücüleri demir yumruk olup ezen yiğitler var. Bu meydanda kutuplaşma değil, sadece kardeşlik var. Rabbim bu meydanı, bu sevdayı kem gözlerden nazarlardan saklasın. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı daim eylesin. Dostluğunuz, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geride bırakıldığını anımsatan Erdoğan, "Bizim için Dünya Kadınlar Günü bir gün değildir, Dünya Kadınlar Günü bunların, Batı'nın bir anlayışıdır, bizim için kadınlar günü her gündür. Niye? Ana her gün var mı? Var, ana yoksa insan yok, ana varsa insan var. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz ne buyuruyor, 'El cennetü tahte akdami'l ümmehat. Cennet annelerin ayakları altındadır' diyor." ifadelerini kullandı.

Alandaki bir vatandaşa, "Annenin ayağının altını öpüyor musun?" diye soran Erdoğan, "Hep öpün, anaların ayağının altında cennetin kokusu var. İhmal etmeyin, bak 'babaların ayakları altında' demiyor 'annelerin' diyor, ona göre." dedi.

"Elazığ vefadır, Elazığ samimiyettir, Elazığ milli iradenin kalesidir." ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

"Elazığ hep bizim yanımızda oldu, bizlere sahip çıktı. Türkiye'nin en sancılı dönemlerinde gakkoşlar oylarıyla destekleriyle dualarıyla bizim yolumuzu aydınlattı. Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, terörle mücadeleden 15 Temmuz ihanetine kadar Elazığlı kardeşlerim 'önce millet' dedi, 'önce memleket' dedi, 'önce demokrasi ve istikrar' dedi. Son olarak 24 Haziran'da yüzde 70 gibi rekor bir oy oranıyla Elazığ yine bizi bağrına bastı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'ın, 24 Haziran'da 54,6 ile AK Parti'yi, yüzde 68,1 ile de Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıdığını hatırlatarak, "Bu kardeşinize güvendiğiniz, inandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Hiç bizi yalnız bırakmadınız. Şahsıma ikinci kez Türkiye Cumhurbaşkanı olarak sizlere hizmet etme şerefi verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

- "AK Parti'yi ihmal etmeyin"

Türkiye'nin değişik yerlerinde de Elazığlıların bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Diyorum ki hepsini telefonla arayacaksınız ve hepsine de 31 Mart'ı hatırlatacaksınız. Onlara 'sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin, AK Parti'yi ihmal etmeyin, Cumhur İttifakı'nı ihmal etmeyin' diyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elazığ'ın teveccühüne layık olacaklarını belirten Erdoğan, "İlk günkü aşkla ilk günkü sevdayla ilk günkü heyecanla Elazığ'la beraber tüm Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel vatanı el birliğiyle gönül birliğiyle inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere taşıyacağız. Şimdi bir kez daha sizlerden destek istiyorum. Sizden bir kez daha kardeşliğimize, yatırımlarımıza, 82 milyonun birlik ve beraberliğine sahip çıkmanızı istiyorum. Elazığ'ın 31 Mart'ta bir kez daha 'sandıkta istikrar sürsün Türkiye büyüsün' demesini bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşlara, "Elazığ, 31 Mart'ta şehrine sahip çıkıyor musun? Elazığ, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Elazığ, 31 Mart'ta sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun? Elazığ, 31 Mart'ta mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun?" diye soran ve "evet" yanıt alan Erdoğan, "Rabbim gakkoşlardan razı olsun." dedi.

(Sürecek)

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