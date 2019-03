AK Parti'nin Elazığ mitingi

"Her kim siyaseti insanımızı birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa, PKK'nın desteklediği HDP gibi açık söylüyorum onlar bu millete ihanet içindedir. Her kim miting meydanlarını iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir." ifadesini kullanan Erdoğan, geçmişte Türkiye'nin bu tarz pek çok siyasetçi, bu milletin, yalanlarıyla iftiralarıyla siyaseti kirleten siyaseti lekeleyen birçok kifayetsiz gördüğünü vurguladı.

Bu ülkenin CHP'nin milletvekili pazarlığı yaptığı "Güneş Motel" rezaletini 4 senede 6, 7 parti değiştiren "fırıldakları" bizzat görüp yaşadığını belirten Erdoğan, milletin siyasetin kalitesini artırmak yerine, seviyesini aşağıya çekenleri bir yolunu bulup, sandıkta defettiğini vurguladı.

Günlük hayatta yalancının mumunun yatsıya, siyasette ise en fazla seçime kadar yanacağını kaydeden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sandık gelince bu millet yalancıya dersini muhakkak verir. Tarihimiz bühtanla seçim kazanacağını düşünen çapsızlarla doludur. Tarihimiz projeleriyle değil de laf cambazlıklarıyla milletin gönlüne gireceğine inanan bir kifayetsiz muhterisler çöplüğüdür. Hamdolsun biz 40 senedir siyasetin içindeyiz, sizlerin huzurundayız. Yaşantımızla, kişiliğimizle, fikirlerimizle, meydanlarda söylediklerimizle, icra makamında yapıp ettiklerimizle 82 milyonun karşısındayız.

Bu 40 yıllık siyasi hayatımız boyunca her türlü insanı, her türlü karakteri, her türlü siyasetçi tipini gördük. Ülkesine hizmet edenleri de çıkarlarına tapanları da gördük. Milletin emanetini koruyanları da ona ihanet edenleri de gördük. Darbecilere direnenleri de hainlerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları da gördük, Bay Kemal gibi. Biliyorsunuz o gece 15 Temmuz 23.15'te Beyefendi Atatürk Havalimanı'na geliyor. İstanbul'da tanklar orada, millet orada ve o ne yapıyor biliyor musunuz? Tankların arasından FETÖ'cülerin müsaadesiyle çıkıyor, gidiyor. Nereye? Bakırköy Belediyesi'ne. Kim bu adam? 'Darbecilere karşı tankların önüne önce ben çıkarım' diyen adam, Bay Kemal. Yalancı. Akşam yalan, sabah yalan. Bana da attığı iftiraları biliyorsunuz. Açtım davaları bayağı kazanıyorum. Şimdi en son 'Man Adası' diye bir şey tutturdu. Çıkardı grubunda böyle kağıtları da salladı. Açtık davayı oradan da bir 2,5 milyon kazandık. Şimdi o tabii itirazlarını filan yapıyor. İnşallah o itirazlar da sağlam gelecek ve 2,5 milyonu aldığımda onu Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim. Nasıl? İyi değil mi?"