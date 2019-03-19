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AK Parti'nin Ereğli mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda bir hayat memat meselesi, beka meselesi. Onun için atılan her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vurulan her oy, ok gibi düşmanların kalbine saplanacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda bir hayat memat meselesi, beka meselesi. Onun için atılan her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vurulan her oy, ok gibi düşmanların kalbine saplanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski Terminal Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yola çıktığı günden beri verdiği sözleri yerine getirdiğini, Türkiye'nin yollarını, hastanelerini, okullarını ve sanayi tesislerini yaptığını söyledi.

Türkiye'nin büyüdüğünü belirten Turhan, "Türkiye büyüyecek, Ereğli büyüyecek, Türkiye güçlenecek, Türkiye ekonomik yönden bağımsız, savunma sanayi yönünden bağımsız, bilgi ve teknoloji yönünden bağımsız bir ülke olacak. Bunun için yola çıktı Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Erdoğan'ın önüne kurulan tuzakların Allah'ın ve milletin sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Turhan, dünyanın Erdoğan'ın yürüyüşünü seyrettiğini kaydetti.

Bu coğrafyada Erdoğan'ın önemli bir aktör olduğunu anlatan Turhan, dün Çanakkale'de yaşananları bugün tekrar millete yaşatmak isteyenlerin varlığından bahsetti.

Karşılarına mertçe çıkıp mücadele edemeyenlerin taşeron kullandıklarını dile getiren Turhan, "Terör ve siyasi taşeronlarını, iş birlikçilerini kullanıyorlar ama benim milletim bunu yemez, yemiyorlar." dedi.

Bakan Turhan, yerel seçimlerin yaklaştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda bir hayat memat meselesi, beka meselesi. Onun için atılan her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vurulan her oy, ok gibi düşmanların kalbine saplanacak. Bu şuurla bilinçle hareket etmemiz lazım. Az kaldı, zaman daraldı, her kalbe dokunmamız, herekse mesajımızı iletmemiz lazım. Mücadele artık günümüzde bu yollarla oluyor. Biz tabii ki ekonomik ve sosyal açıdan büyüyüp gelişeceğiz ama siyasi, ekonomik istikrarımızı, istikbalimizi teminat altına alamazsak, birilerinin aklıyla hareket edenlere bu işi bırakırsak, bu ülkeye yazık olur."

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun da kısa zamanda çok iş yaptıklarını belirterek, "Çok konuşup az iş yapanlardan olmadık. Bizler verdiğimiz her sözü yerine getirdik. Bundan sonra da verdiğimiz her sözü tutacağız. 31 Mart'a kadar kapı kapı dolaşıp sıkılmadık el bırakmayacağız ve Ereğli'de Erol Şahin kardeşimizi belediye başkanı yapacağız." dedi.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise başkan seçildiği zaman ilçenin yapılmayan işlerini yapacaklarını söyledi.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da belediye başkanlığını kazanacaklarını, adayların projelerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek verdiğini ifade etti.

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