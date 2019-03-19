AK Parti'nin Ereğli mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda bir hayat memat meselesi, beka meselesi. Onun için atılan her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vurulan her oy, ok gibi düşmanların kalbine saplanacak." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski Terminal Alanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yola çıktığı günden beri verdiği sözleri yerine getirdiğini, Türkiye'nin yollarını, hastanelerini, okullarını ve sanayi tesislerini yaptığını söyledi.

Türkiye'nin büyüdüğünü belirten Turhan, "Türkiye büyüyecek, Ereğli büyüyecek, Türkiye güçlenecek, Türkiye ekonomik yönden bağımsız, savunma sanayi yönünden bağımsız, bilgi ve teknoloji yönünden bağımsız bir ülke olacak. Bunun için yola çıktı Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

Erdoğan'ın önüne kurulan tuzakların Allah'ın ve milletin sayesinde bertaraf edildiğini anlatan Turhan, dünyanın Erdoğan'ın yürüyüşünü seyrettiğini kaydetti.