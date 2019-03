AK Parti'nin Ereğli mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlere ilişkin, "Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda bir hayat memat meselesi, beka meselesi. Onun için atılan her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vurulan her oy, ok gibi düşmanların kalbine saplanacak." dedi.

Bu coğrafyada Erdoğan'ın önemli bir aktör olduğunu anlatan Turhan, dün Çanakkale'de yaşananları bugün tekrar millete yaşatmak isteyenlerin varlığından bahsetti.

Karşılarına mertçe çıkıp mücadele edemeyenlerin taşeron kullandıklarını dile getiren Turhan, "Terör ve siyasi taşeronlarını, iş birlikçilerini kullanıyorlar ama benim milletim bunu yemez, yemiyorlar." dedi.

Bakan Turhan, yerel seçimlerin yaklaştığına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim sadece bir yerel yönetim seçimi değil. Bu seçim aynı zamanda bir hayat memat meselesi, beka meselesi. Onun için atılan her oy, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na vurulan her oy, ok gibi düşmanların kalbine saplanacak. Bu şuurla bilinçle hareket etmemiz lazım. Az kaldı, zaman daraldı, her kalbe dokunmamız, herekse mesajımızı iletmemiz lazım. Mücadele artık günümüzde bu yollarla oluyor. Biz tabii ki ekonomik ve sosyal açıdan büyüyüp gelişeceğiz ama siyasi, ekonomik istikrarımızı, istikbalimizi teminat altına alamazsak, birilerinin aklıyla hareket edenlere bu işi bırakırsak, bu ülkeye yazık olur."