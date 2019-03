AK Parti'nin Ereğli mitingi

"Bölücü örgütün emrindeki parti, oynanan oyunu ifşa edip, bunları sıkmaya başlayınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Ama bu iş böyle gitmez. Artık bu maskeli balonun, matruşka oyununun, bukalemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP'ye, adı İYİ, kendi karışık partiye, ardından, adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine istismar edilmesine rıza göstermeyeceklerine inanıyorum. Benim milletim, bu karanlık oyunu Allah'ın izniyle sandıkta bozmaya hazır mı? Bunlar, kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için konuyu basitleştirmeye hatta sulandırmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin bu seçimde belediye başkanlarıyla birlikte geleceğinin de kararını vereceği gerçeğini gözden uzak tutmak için her yolu deniyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu çıkıyor, Yeni Zelanda'da medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor."

- "Biz, bunun da hesabını sormasını biliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın beka meselesi olduğunu vurgulayarak, "(YPG ile bizim sorunumuz yok) diyor. 'YPG bize zarar vermez' diyor. Kim diyor, Bay Kemal. Ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu yakasında duracakmışız, Avrupa yakasında duramazmışız. Sen kimsin ya? Terbiyesiz, ahlaksız, sen kimsin? İbadette olan 50 kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa, öyle veya böyle biz, bunun da hesabını sormasını biliriz. Efendim 'Bizim yasalarımızda 15 yıldan daha fazla mahkumiyet yokmuş'... Ya ne diyorsunuz? İbadetini yapan 50 Müslümanı katledecek, sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. Ya bu insan hayatı, canı ne kadar ucuz? Eğer yasalarında böyle bir şey yoksa yeni yasal düzenleme yap, bu tür katillere de hayat hakkı tanıma." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimi, polisimi şehit edenleri, ağırlaştırılmış da olsa müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Hep söyledim, yine söylüyorum. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle bir karar verirse, ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili vermiyorsa, ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil, gereğinin yapılması gerekir. Teröristin silahındaki her ifade, ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale'de 16 bin 500 kilometreden çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale'de ne işiniz vardı? Avusturalya, çıktınız geldiniz. Sizin Çanakkale'de ne işiniz vardı? Ama Çanakkale'de bunlar, o 'On Beşliler, Seyit Onbaşılar' Çanakkale'yi bunlara zindan ettiler. Şimdi her yıl ziyarete gelirler. Ama biz Gazi'nin ifade ettiği gibi, 'Hiç endişe etmeyin, evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır' diyerek onları teselli etmişizdir. Ama bunlar bu teselliden anlamıyor ki... Bunca yıldan sonra hala bunlar kan, kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı sizin burada? Bizim sizinle bir alıp veremediğiniz yoktu ki, niye buralara geldiniz? Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan... Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların amacı da aynı. Güney Asya'da ve Afrika'da çeşitli isimlerdeki terör örgütleriyle Müslüman kanı dökenlerin, masum insanlara zulmedenleri sahaya sürenlerin de hedefi aynı."