AK Parti'nin Erzincan mitingi

Sözlerine, "Erzincan, canların şehri Erzincan, beylerin, hanların şehri Erzincan, yurdun doğusunda dağ gibi duran asil insanların şehri Erzincan... Erzincan, can Erzincan, canım Erzincan, güzel Erzincan, adını duyduğumuzda gönül telimizin titrediği Erzincan..." ifadeleriyle başlayan Erdoğan, Aşık Daimi'nin "Gel seninle dost olalım" şiirinin "Dostluk her şeyden uludur, dostluk erdemlik doludur, bu yol esenlik yoludur, gel seninle dost olalım" dizelerini okudu.

Konuşması sırasında ezan okunması üzerine sözlerine ara veren Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterilerine karşılık, "Bana sizler gibi aziz, asil bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun Allah'a." ifadelerini kullandı.

Şehrin, 1939 ve 1992 depremleriyle sarsılmasına rağmen, her seferinde yeniden ayağa kalkmayı başardığını aktaran Erdoğan, teröristler tarafından hedef alınmasına rağmen, imanla ve cesaretle bunun üstesinden gelmeyi başardığını kaydetti.

"Ülkemize nice devlet adamı, ilim, sanat, kültür insanı yetiştiren Erzincan, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Türkiye’nin kilit taşıdır.

Erzincan’ın insanı sadece fedakar değil, aynı zamanda erdem timsalidir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakınız şimdi size 80 yıl öncesinden bir hadise nakledeyim.

1939 kışında yaşanan o büyük depremde yaklaşık 100 bin ev yıkılmış, Erzincan adeta yerle bir olmuştur.

Dönemin savcısı, Erzincan Cezaevi'nde bulunan yüzlerce mahkumu toplar ve onlara şöyle der, 'Sizi, kurtarma çalışmaları görevlerinde yer almak üzere bırakıyorum ama hiçbiriniz kaçmayacak, her akşam buraya geri döneceksiniz.' Her sabah kurtarma çalışmaları için cezaevinden çıkan mahkumlar, her akşam eksiksiz geri gelmişlerdir.

Deprem yıkıntılarının kaldırılmasının ardından, özel bir af çıkartılmış ve bu mahkumlar serbest bırakılmıştır.

Evet, Erzincan, mayası işte böyle sağlam bir şehirdir."