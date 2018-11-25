AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sekmen'e coşkulu karşılama

Burada kurulan platformda vatandaşlara seslenen Sekmen, belediye başkanlığı yaptığı 5 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Yeni 5 yılın başlangıcını yapıyoruz. Yaptığımız hizmetler yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Allah nasip ederse bu ekiple, AK kadrolar ile çok güzel hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.

Seçim otobüsü ile AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önüne gelen Sekmen'e, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

Erzurum'un yeni dönemde değişeceğini dile getiren Sekmen, yerinde saymayan, devamlı ilerleyen bir Erzurum için canı gönülden çalışacaklarını anlattı.

Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri ve Parti teşkilatlarıyla bir bütün olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz yumruk gibi bir bütünüz. Ülkemiz ve şehrimiz bizden hizmet bekliyor. Türkiye'yi çökertmek için dünya gözünü Türkiye'ye dikmiş, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı takip ediyorlar. Biz buradan haykırıyoruz, Erzurum ve Türkiye çökmeyecek, Cumhurbaşkanımızın arkasında AK kadrolarla dimdik duracağız. Allah'ın izniyle köy köy, ilçe ilçe, mahalle mahalle hizmetlere devam edeceğiz. Bizim aşkımız, hizmetimiz pazara kadar değil, mezara kadardır. "

Adaylığı için verilen kararın hayırlara vesile olmasını dileyen Sekmen, Erzurum'un marka şehir olma yolunda devam edeceğini, Erzurumluların söz konusu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin arkasında duracağını ifade etti.

- "AK Parti'ye teveccüh büyük"

AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ da yerel seçimlerde AK Parti'ye ilgi ve teveccühün büyük olduğunu belirterek, "Bir ilçemizden birçok belediye başkan adayının çıkması aslında AK Parti'nin zenginliğidir. Bu durum insanların AK Parti'nin hizmet edeceğine inanıp güveniyor olması demektir. Seçilen bütün belediye başkan adaylarımızın arkasında hep birlikte duracağız ve yoğun şekilde çalışarak gelecek 4 ayda AK Parti'nin bayrağını en yükseklere dikeceğiz." diye konuştu.