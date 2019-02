AK Parti'nin Erzurum mitingi

ERZURUM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Erzurum'dan yeni bir güneş yükseliyor. Ama bakınız ne diyor? 'Kürdistan' diyor. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş, bunu diyor. Bu can bu tende oldukça, sizler bu kardeşinize bu görevi verdikçe bilesiniz ki bunlar bu ülkede heykeli bırak, önce kendilerini kurtarsınlar." dedi.

Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erzurumlulara, "Palandöken yüce dağ, altı mor sümbüllü bağ, seni vermem yadlara, nice ki bu can sağ dadaşlar. Yüreği Palandöken gibi yüce, kalbi şehrinin kapıları gibi açık dadaşlar." diye seslenen Erdoğan, "Erzurum, kar şehri, yar şehri Erzurum. Asya'nın kapısı, Türkiye'nin tapusu Erzurum. Medeniyetimizin, tarihimizin medarı iftiharı Erzurum. Nene Hatun'un diyarı, istiklalimizin karargahı Erzurum. Her oğlu bir Alparslan, her kızı bir Nene Hatun olan Erzurum." ifadelerini kullandı.

Erzurum'u "Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler" diyen İbrahim Hakkı Hazretlerinin ve nice gönül sultanının, "Yare varacak günümdür, çıkam yollara yollara" diyen Emrahların, Sümmani Babaların, hak ve halk aşıklarının şehri olarak niteleyen Erdoğan, sözlerini sürdürdü: