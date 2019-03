AK Parti'nin Esenyurt mitingi

Siyasette kendisiyle beraber yürüyen Ekinci'yle birlikte Esenyurt'ta her türlü gayretin, aşkın ve heyecanın görüleceğini ifade eden Erdoğan, kendisinin, Binali Yıldırım'ın ve Azmi Ekinci'nin projeleriyle el ele vererek ilçenin kalkınma yolculuğunu sürdüreceklerini anlattı.

31 Mart için söz almak istediğini belirten Erdoğan'ın, "Esenyurt 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi, gönül işi diyor muyuz? Esenyurt 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Esenyurt 31 Mart'ta tercihimizi hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Esenyurt büyükşehirde Binali Yıldırım Bey, ilçemizde Azmi Ekinci kardeşimize sahip çıkıyor muyuz?" sözlerine, kalabalık "Evet" yanıtını verdi.

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin millet ve demokrasi için hayırlara, Esenyurt için de barışa ve huzura vesile olmasın dileyerek, şöyle devam etti:

"Biz milletimize olan sevgimizi sadece lafta bırakmıyoruz. Aynı zamanda yatırımlarımızla, eserlerimizle, hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret ediyoruz. Allah'a hamdolsun. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Eserimizin olmadığı ilçe yok. Her bir mahallemizde, her bir köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Özellikle Türkiye'nin kalbi, umudu, adeta nüvesi olan İstanbul'umuza çok büyük yatırımlar yaptık. CHP'li beceriksiz, kifayetsiz, vizyonsuz belediye başkanlarının elinde her gün geriye giden bu şehri hak ettiği hizmetlerle biz buluşturduk. CHP demek, ne demek? Çöp, çukur, çamur. Ona şimdi bir dördüncüsünü ilave ediyorum. Çarpık yapılaşma. Bunlardan devraldık. Geldiğimizde çöp dağları var mıydı İstanbul'da? Vardı. Anında temizledik mi? Geldiğimizde hava kirliliği var mıydı? Süratle hava kirliliğini yok ettik mi? Geldiğimizde İstanbul susuz muydu? Bir yıl içinde İstanbul'umuzu suya kavuşturduk mu? Çarpık yapılaşma var mıydı? İşte şimdi yeni dönem. Bu dördün zaten üçü yoktu, ama çarpık yapılaşmayı da az önce Çevre ve Şehircilik Bakanım da konuştu, atacağımız adımlarla onu da düzene sokacağız."

