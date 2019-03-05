AK Parti'nin Esenyurt mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete olan sevgiyi sadece lafta bırakmadıklarını belirterek, "Aynı zamanda yatırımlarımızla eserlerimizle hizmetlerimizle de ispat ediyoruz. Hiçbir ilçemiz geri kalmasın, hiçbir vatandaşımız kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece-gündüz gayret ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Esenyurt'taki mitinginde vatandaşlara seslendi.

Son seçimden bir gün önce 23 Haziran'da Esenyurtlularla bir araya geldiğini, vatandaşlardan 24 Haziran'da iradesine, demokrasiye sahip çıkmasını istediğini ifade eden Edoğan, Eseryurtluların kendilerini mahcup etmediğini, 24 Haziran'da kendisini, AK Partiyi ve Cumhur İttifakı'nı Esenyurt'un yine bağrına bastığını dile getirdi.

Kendilerine inanan ve güvenenlere teşekkür eden Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da sizin için İstanbul için ülkemizin ve milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz. Ne büyükşehir belediyesini CHP zihniyetinden kurtardığımız o 1994'ten ne de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002'den bu yana sizlere mahcup olmadık. 17 senedir bütün Türkiye'ye azimle hizmet götürüyoruz. 25 yıldır İstanbul'a onurla, gururla hizmet ediyoruz. 40 yıldır milletimize hizmetkar olmanın şerefini yaşıyoruz. Kardeşlerim siz yetki verdiğiniz, Rabb'im de ömür verdiği sürece inşallah bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok." diye konuştu.