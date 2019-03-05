AK Parti'nin Esenyurt mitingi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Tanzim satış) Benim vatandaşıma biz ucuza nasıl ürün veririz, bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü mü? Düştü. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız. O adımları atmak suretiyle benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek." dedi. Erdoğan, partisinin Esenyurt mitinginde, bugün Kasımpaşa'daki programda 50 bin konutun planlamasının yapıldığını, kura çekimlerinin de kısa zamanda yapılacağını bildirdi. Yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla boğuşan İstanbul'u CHP'den kurtardıklarını ifade eden Erdoğan, "Buna da 3Y diyoruz. Demek ki 3Ç ve 3Y'den 1994'te İstanbul'u kurtardık. Eğitimde evlatlarımız bizim gibi 60-70 kişilik sınıflara mahkum olmasınlar diye şehrimize 35 bin 688 adet yeni derslik kazandırdık. Böylece İstanbul'daki derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 56'dan 30'a, ortaöğretimde ise 37'den 23'e indirdik. İlçelerimizin her birini akıllı tahtasıyla, bilgisayarıyla, kütüphanesiyle, her türlü teknolojik altyapının olduğu okullarla, liselerle, meslek liseleriyle donattık." diye konuştu.

Erdoğan, 1994 öncesinde sağlıkta İstanbul'un halinin içler acısı olduğunu, tedavi ücretini ödeyemediği için hastanelerde rehin kalan, ölülerini bile hastanelerden alamayan insanlar olduğunu anımsattı. Tanzim satışlara değinen Erdoğan, şunları söyledi: "Bay Kemal, bizimki seninki gibi hastanelerdeki dertlilerin kuyruğu değil, yokluk kuyruğu değil, bizimki varlık kuyruğu, varlık. Benim vatandaşıma biz ucuza nasıl ürün veririz, bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü mü? Düştü. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız. O adımları atmak suretiyle benim vatandaşım artık mahallesine kadar ulaşacak bu gıda ürünlerini temin edecek. Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok. Çünkü benim vatandaşımı biz aracılara, tefecilere sömürtmeyeceğiz, fırsatçılara sömürtmeyeceğiz. Devlet ne için var? Vatandaşın huzuru için, vatandaşına ucuz ve kaliteli ürün için var. Biz de bunu yapıyoruz ve bunu da yapacağız."

- "İmar barışıyla İstanbul'da 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 17 yılda sağlıkta İstanbul'a 10 bin yatak kapasiteli 56'sı hastaneden oluşan 133 sağlık tesisinin kazandırıldığını kaydederek, "Önümüzdeki yıl hizmete sunacağımız 2 bin 682 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Buraya da aynı zamanda hizmet verecek. 250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesinin de içinde bulunduğu 4 bin 907 yatak kapasitesine sahip 10 adet hastanenin inşaatı sürüyor. 500 yataklı Esenyurt Devlet Hastanesinin arsa tahsis çalışmaları da aynı şekilde süratle ilerliyor. Esenyurt Engelliler ve Otizm Eğitim Uygulama Merkezini açtık." diye konuştu. Esenyurt Kıraç Su Deposu'nun inşasıyla bölgedeki sıkıntının giderildiğini belirten Erdoğan, "İlçe genelinde 887 bin metre doğal gaz hattı döşedik. İlçemizdeki 5 okulumuza kapalı spor salonu kazandırdık. Esenyurt'a 16 okul, 8 kreş, 7 cami, 7 Kur'an kursu, 9 sosyal tesis, 9 sağlık tesisi, 3 spor tesisi inşa ettik. 2 termal tesisi, muhtarlık binalarını, kapalı pazar yerlerini, otoparkları, parkları inşa ederek Esenyurtlu kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Kavşak ve cadde düzenlemelerini yaptık. Kıraç İtfaiye İstasyonu'nu yeniledik. Geçen sene yürürlüğe koyduğumuz imar barışıyla İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük." dedi.

Erdoğan, ulaşımda Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nün devreye alındığını hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı: "İstanbul'un Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Kocaeli ve Sakarya ile olan bağlantılarını yüksek hızlı trenle sağladık. İnşası devam eden hızlı tren hatlarıyla İstanbul'u, ülkemizin dört bir noktasına bağlayacağız. Yine İstanbul'a 475 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol yaptık. Büyükçekmece Çatalca ile Yassıören ayrımı, Subaşı Çatalca bölünmüş yollarındaki çalışmaları bu yıl tamamlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu'nun İstanbul'a yakın kesimlerinin inşası devam ediyor. Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık. Proje içindeki raylı sistemlerden saatte 75 bin yolcu taşınacak. Kara yolundan ise günde 120 bin araç geçebilecek. Bu yıl etüt projesini tamamlayıp yap-işlet-devret modeliyle ihalesini yapacağız. İstanbul'un otopark kapasitesini yüzde bin 67 artırdık. 25 yılda 42 bin araç kapasiteli otopark yaptık. 2023'e kadar 123 bin araç kapasiteli otoparkı hizmete almayı planlıyoruz. 1994 öncesi sadece 34 kilometre olan raylı sistemi yeni metro hatlarıyla 170 kilometreye çıkardık. Halen toplamda 288 kilometre uzunluğundaki metro hatlarının yapımı devam ediyor. Hedefimiz 190 kilometreyi bulan tüneller ve bin 100 kilometrelik metro hatlarıyla İstanbul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmaktır. Yatırım tutarı 3 katrilyon lira olan 18,5 kilometrelik Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı'nın inşaatına devam ediyoruz. Beylikdüzü-Esenyurt-Avcılar-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Esenyurt ilçesine hizmet veriyoruz."

İstanbul'un yeşil alanlarının 1994'ten bu yana 6 kat artırıldığını kaydeden Erdoğan, "Spor tesislerinde 1994 öncesi sadece 4 spor salonu bulunan İstanbul'a 25 yılda 47 spor salonu kazandırdık. İçme suyunda Melen Projesinin birinci aşamasıyla İstanbul'a yıllık 268 milyon metreküp su temini sağladık. Projenin 145 kilometre uzunluğundaki ikinci aşamasıyla da İstanbul'u yıllık 307 milyon metreküp ilave su kaynağına kavuşturduk. Vahşi çöp depolama alanlarında çöplükler patlağı için İnsanların can verdiği bu şehri modern çöp depolama alanlarıyla tanıştırdık." diye konuştu. (Sürecek)

AK Parti'nin Esenyurt mitingi

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "(Tanzim satış) Benim vatandaşıma biz ucuza nasıl ürün veririz, bunun adımını attık. Yarı yarıya fiyatlar düştü mü? Düştü. 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlam

AK Parti'nin Esenyurt mitingi

AK Parti'nin Esenyurt mitingi

AK Parti'nin Esenyurt mitingi

AK Parti'nin Esenyurt mitingi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan