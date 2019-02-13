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AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan: "En güzel millet bahçelerinden birini inşa edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih’te ’Söz Sizde’ programına katıldı.

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih’te ’Söz Sizde’ programına katıldı. Programda projelerinden bahseden Ergün Turan İstanbul’un en güzel millet bahçelerinden birini inşa edeceklerini söyledi.
AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Fatih’te halk buluşması olan ’Söz Sizde’ programına katıldı. Programda vatandaşların sorunlarını dinleyen Turan, belediye başkanı seçilirse hayata geçireceği projelerden söz etti. Vatandaşların sorularını da tek tek yanıtlayan Turan, "Yıllardır bekleyen çöküntüye neden olan Kara Surlar etrafındaki mezbelelik alanı temizleyeceğiz. Orayı komple yeşil alana dönüştüreceğiz. Bunu söz olarak kabul edin. Yürüme mesafesindeki otoparkların, spor alanların, kesintisiz bisiklet yollarından İstanbul’un en güzel Millet Bahçelerinden birini inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Kadınlar için çok konforlu yerler yapacağız”
Vatandaşların kadınlara yönelik projeleri sorması üzerine Turan, kadınlar için yeni aktif alanlar inşa edeceklerini belirterek, "Türkiye’deki ticaretin yarısı Fatih sınırlarında dönüyor. Hanımefendiler için proje üzerinde çalışıyoruz. Kadınlara açtığımız yerlerde bölgemizde birkaç nokta var. Çok konforlu yerler yapacağız. Başlarında hocaları olacak sadece çayınız kahveniz olacak" diye konuştu.

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