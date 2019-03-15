AK Parti'nin Gaziantep mitingi

Gaziantepli ihtiyaç sahiplerini, şehit yakınlarını, engellileri, yaşlıları toplam 4 milyar liralık kaynakla desteklediklerini dile getiren Erdoğan, sağlık yatırımları hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, son 17 yılda kente bin 135 yataklı 20 hastaneden oluşan 83 tesis kazandırdıklarını, gelecek yıl bin 875 yataklı şehir hastanesini de hizmete açacaklarını açıkladı.

Gaziantep'in hafızası olan Alleben Deresi'ni eski günlerine kavuşturmak için rehabilite edip, çevresinde şehrin dokusuna kültürüne uygun rekreasyon alanı yapılacağını belirten Erdoğan, Şahin Bey'in şehit edildiği, adına yapılan anıtın bulunduğu yere milli mücadele tabiat merkezi kurulacağını söyledi.

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu bu devasa alanı, Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik." dedi.

Erdoğan, 50 bin konutluk Gaziantep Kuzey Şehir Projesi'nin Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı şehir projesi olduğunu, burada ilk etap inşaat çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

- "Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik"

Gaziantep'in içinde 10 milyon 700 bin metrekare büyüklüğünde bir askeri alan olduğunu hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki askeri birliği artık şehir içinde tutmanın bir anlamının kalmadığını gördük. Dülükbaba Tabiat Parkı'na ve Erikçe Kent Ormanı'na komşu bu devasa alanı, Antep'in hizmetine sunmaya karar verdik. Bu alanın yarısını yani 5 milyon metrekareden fazlasını gül bahçeleriyle ıhlamurları ve çınarlarıyla bir millet bahçesi haline dönüştüreceğiz. Kalan kısma da Antep'in tarihine, kültürüne, mimarisine, alışkanlıklarına uygun keymih taşıyla, bazaltla, beyaz mermerle inşa edilecek bir medeniyet şehri kuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki binaların her birinin Gaziantep evi şeklinde yapılacağını, böylece şehrin çehresini değiştirecek dev bir hizmetin Gazianteplilere kazandırılacağını söyledi.