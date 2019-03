AK Parti'nin Gaziantep mitingi

"Be hey gafil, önce şunu bil... Ben niye girdim içeri, biliyorsunuz değil mi? Ziya Gökalp'in meşhur şiiri vardı. Bu kitaplara girmişti. Orada ne vardı? Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bir şey bizi sindiremez, gökler, yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa... Biz oyuz ki imanıyla övündüğümüz ecdadımız, titretici şeylere hiçbir gün diz çökmemiş. Zaferlerin kapısı, Anadolu'nun tapusu, Malazgirt'ten ta Çanakkale'ye, imanın geçilmez kalesine kadar bizi zaferden zafere koşturan işte o iman birliğidir. Sen hangi milletle konuşuyorsun, neyi konuşuyorsun. Senin her yerin bomba olsa ne yazar. Sen, orada ibadette olan o masum Müslümanları buldun, elinle silahlarla gittin, onları taradın. Terbiyesiz, ahlaksız, adi, alçak, sen kolayı seçtin. Birileri de hala bizim ezan ve bayrak hassasiyetimizi kendince küçümsemeye veya çarpıtmaya çalışıyor. İşte ben bu okuduklarımdan dolayı hapse girdim. Nerede, Türkiye'de... Ama siz ne yaptınız? 'Muhtar bile olamaz' dediklerinde aldınız bu evladınızı hem başbakan hem de cumhurbaşkanı yaptınız."

- "Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz"

Yeni Zelanda'da saldırıyı gerçekleştiren teröristin yayımladığı bildiride İstanbul için "Konstantinapol" dediğini ve Ayasofya'yı yeniden kiliseye çevirmek istediğinden bahsettiğini aktaran Erdoğan, "Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça böyle bir şeye asla müsaade etmez, etmeyeceğiz. İsrail'in başındaki soyguncu var ya, yargılanan var ya, her türlü yolsuzluktan yargılanan bir başbakanları var ya, onun oğlu da 'İstanbul, Bizans'ın başkenti bir Hristiyan şehridir, Türk işgaliyle karşı karşıyadır' diye tweet atıyor. Be ahlaksız, siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. Siz, 1938-48'de neredeydiniz, şimdi ise neredesiniz? O Filistinli kardeşlerimiz neredeydi, şimdi ise nerede? İşgal ettiniz, elinizdeki o güçle onları bulundukları yerlerden hep kovdunuz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir terör devleti aranıyorsa, o da İsrail'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 yaşındaki çocuktan kadınlara, yaşlılara varıncaya kadar 10 bine yakın Filistinli'nin İsrail cezaevlerinde mahkum olduğuna işaret ederek, "Onun için diyorum ki Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bunları söylüyoruz diye rahatsız olanlar varsa, kusura bakmasınlar onlar varsın rahatsız olsunlar. Biz gerçekleri söyleyeceğiz." dedi.