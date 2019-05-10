AK Parti'nin Geleneksel Büyükelçiler İftarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür." dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuştu Ramazanın tüm dünyaya huzur, barış ve esenlik getirmesini dileyen Erdoğan, bu yıl da ramazana maalesef buruk duygularla girildiğini söyledi. Geçen iki ayda dünyanın dört bir yanında meydana gelen terör saldırılarıyla sarsıldıklarını ifade eden Erdoğan, yükselen hoşgörüsüzlük, aşırıcılık, şiddet ve terörün dünyanın her köşesinde kendini hissettirdiğini belirtti. Popülist ve aşırılık yanlısı akımların her yerde güç kazanmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, ırkçılık, ayrımcılık yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı gibi habis ideolojilerin bireyleri ve toplumları birbirinden uzaklaştırdığını bildirdi. Erdoğan, özellikle Yeni Zelanda ve Sri Lanka'da yaşanan saldırıların terörün ve nefretin ulaştığı noktayı açıkça gözler önüne serdiğini kaydetti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ahmet Kural’a yüklenenler Kaan’a karşı neden sessiz Ömer Çelik: Tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için YSK gereken tedbirleri alacaktır Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanı Matoshi ile görüştü

Türkiye'nin uzun yıllardır terörden büyük acılar çekmiş, terörle mücadelede önemli birikim sağlamış bir ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunun için terörle ve onun ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz radikalleşmeyle mücadelede dünyayı harekete geçirmek için yoğun çaba içindeyiz." diye konuştu. Son olarak Yeni Zelanda'daki terör saldırılarının ardından Müslümanlara karşı nefret ve tahammülsüzlükle mücadele konusunda zirve dönem başkanı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı dışişleri bakanları düzeyinde topladıklarını anımsatan Erdoğan, toplantı sonunda açıklanan bildiriyle Birleşmiş Milletler (BM) ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütlere 15 Mart'ın İslamofobi'ye karşı uluslararası dayanışma günü olarak kabul edilmesi çağrısında bulunduklarını hatırlattı. Erdoğan, "Bu çağrımızın hayata geçmesi için ülkelerinizin desteğini bekliyoruz." dedi. Türkiye'nin BM Genel Kurulunu da toplantıya çağırdığını ve bu konudaki kararın kabulüne öncülük ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm çabalarımıza rağmen terör ve yükselen aşırı akımlara karşı mücadeledeki çifte standartlı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz. PKK/YPG terör örgütüne Avrupa'nın dört bir yanında müsamaha gösteriliyor, hatta her türlü destek veriliyor. Diğer yandan FETÖ terör örgütünün elebaşı ve mensupları Amerika'da bir malikanede rahatça hayatlarını sürdürebiliyor. Terör eylemleri için terörizm, bunların failleri için de terörist ifadesini kullanmaktan dahi imtina eden, kaçınan ülkeler biliyoruz. DEAŞ ile mücadelesinde ülkemize yeterince destek vermeyenler, sığınmacılar konusunda da tüm yükü üzerimize yıkmışlardır. Giderek yoğunlaşan ırkçı, ayrımcı, İslam karşıtı saldırılar karşısında tutarlı ve güçlü tepki gösterilmemesi tehlikeyi daha da büyütüyor. Haksız muamele, önyargılı yaklaşımlar, basmakalıp genellemeler, ayrımcılık, hoşgörüsüzlük ve nefret söylemlerinin küresel düzeyde en büyük mağduru Müslümanlardır. İslam karşıtı fikirlerin önünü kesmek için öncelikle bunların destekçilerinden hesap sorulması şarttır."

- "On binlerce tır silah, araç gereç ücretsiz olarak verilmektedir" Bugün Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine on binlerce tır silah, araç gerecin ücretsiz verildiğini belirten Erdoğan, "Şu anda biz onlarla mücadele veriyoruz. Sığınaklar, barınaklar, tüneller vesaire bütün bunlar Suriye'nin kuzeyinde yer altında açılmış durumda. Bunlarla mücadele veriyoruz. Bu tür eylemler bireysel görülerek veya 'Bunlar terör örgütü değil, sıradan örgütler' denilerek geçiştirilemez. Aksi takdirde yakın bir gelecekte dünyamız hiç kimsenin güvende olmadığı, huzurlu yaşayamadığı bir yer haline dönüşmeye mahkumdur." diye konuştu. Dünyanın farklı yerlerinde bölgesel ve insani krizlerin hem sayısının hem de şiddetinin arttığını ifade eden Erdoğan, Yemen, Libya, Afganistan, Somali ve Myanmar'da yaşanan acıların bir türlü dindirilemediğini söyledi. Yasa dışı göç, insan ticareti, sınır aşan suçlar gibi tehditlerin büyümeye devam ettiğini aktaran Erdoğan, Türkiye'nin bu krizlerden doğrudan etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Erdoğan, bunun için kriz yönetiminin, dış politikada öncelikli bir yere sahip olduğunu bildirdi.