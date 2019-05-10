AK Parti'nin Geleneksel Büyükelçiler İftarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil." dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuştu. Ortak hedef olması gereken uluslarası iş birliği kültürünün yerini giderek geleneksel jeopolitik güç mücadelelerine bıraktığını belirten Erdoğan, birçok bölge ve ülkenin vekalet savaşları üzerinden farklı güç odaklarının karşı karşıya gelişlerine sahne olduğunu söyledi. Ortak çıkarların gözetilmesi yerine tek taraflı dayatmaları öne çıkartan politikaların revaç bulmasından endişe duyduklarını dile getiren Erdoğan, "Korumacı tedbirler, ticaret savaşları, kur savaşları, ekonomik yaptırımlar ve yaygın şekilde kullanılan tehdit dili, devletler arasındaki ilişkileri zehirliyor. Su, enerji ve gıda gibi doğal kaynaklar ile ulaştırma ve haberleşme yollarının kontrolündeki rekabet giderek sertleşiyor. Artan yoksulluk, yasa dışı göç ve iklim değişikliği gibi sorunlar mevcut durumu daha da karmaşık hale sokuyor. Bu tür sorunların ağırlıklı olarak Müslüman coğrafyayı etkilemesi ise başlı başına üzerinde durulması gereken bir konudur." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? Erdoğan'dan yaptırım sözlerine yanıt: Kabullenmemiz mümkün değil Ömer Çelik: Tartışmaların tekrar gündeme gelmemesi için YSK gereken tedbirleri alacaktır

Sevgi, barış ve hoşgörüyü esas alan İslam dininin bugün çatışmalar ve diğer sorunlarla anılmasını üzüntüyle karşıladıklarını aktaran Erdoğan, buna karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kuruluşların insanlığı ilgilendiren sorunlara etkin çözüm sunamadıkları için inandırıcılıklarını yitirdiklerini söyledi. - "Biz 'haklı olan güçlüdür' diyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kurumlar veya uluslararası kurumsal yapıların acil ve kapsamlı reform ihtiyacının her geçen gün daha önemli hale geldiğine işaret ederek, "Türkiye olarak, insanlığın ortak sorunlarına adil ve sürdürülebilir çözümler getirilmesi gerektiği anlayışımızı, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek her fırsatta ifade ettik, ifade ediyoruz. Maalesef bu çağrımıza henüz yeteri kadar güçlü cevaplar alamadık. Çünkü birilerinin işlerine bunlar gelmiyor. Yakaladıkları gücü, kuvveti ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Zira biz 'haklı olan güçlüdür' diyoruz, 'güçlü olan haklıdır' demiyoruz, farkımız burada." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, küreselleşmeyle dünyanın küçüldüğü söylenirken, toplumlar arasındaki kutuplaşmanın sürekli arttığına dikkati çekerek, "Tüm bu tespitler, Türkiye olarak izlediğimiz girişimci ve insani dış politikamızın çıkış noktasını oluşturuyor. Bu yaklaşımın ne kadar doğru ve isabetli olduğunu yaşanan her hadise bize bir kez daha gösteriyor. Sahip olduğumuz potansiyeli tüm unsurlarıyla, dostlarımızla birlikte kullanmak istiyoruz." diye konuştu. - "Böyle ortaklık olmaz" Türkiye'nin insani yardımların milli gelire oranı açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığını ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Müttefiklerimizle ilişkilerimizi, müttefikliğin ruhuna yakışır şekilde ilerletmek istiyoruz. Biz NATO üyesiyiz. Öyleyse diğer NATO üyelerinin bize yanlış yapmalarını bizim kabullenmemiz mümkün değil. Zira hem NATO üyesi olacaksın, NATO'da stratejik ortak olacaksın, ondan sonra size yaptırım konuşulacak. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Böyle ortaklık olmaz. Güvenlik politikamızın en önemli dayanağı olan NATO ittifakına 60 yıla aşkın süredir son derece önemli katkılar sunuyoruz. Aidatsa bütün ödemelerini Amerika'dan sonra ikinci, bilemedin üçüncü sırada yapan biziz ve bu konularda bayağı hassasız. Bütün bunlarla beraber NATO'da nerede ülkemize, askerimize, ordumuza bir görev verildiyse bunu dört dörtlük yerine getiren yine biziz. Avrupa Birliği üyeliği bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu, olmayı da sürdürmekte ama AB hala bize çalım atıyor. Bunlar tabii katlanılabilir bir şey değil."

Bu konuyu salonda bulunan bütün AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine de özellikle hatırlatmak istediğini dile getiren Erdoğan, dün yaptıkları Reform Eylem Grubu Toplantısı'yla bu konudaki kararlılıklarını da bir kez daha ifade ettiklerini söyledi. Uzak veya yakın demeden tüm ülkelerle ilişkiler gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Afrika'ya, Latin Amerika'ya ve Asya'ya yönelik açılım politikalarımızda tüm dünya ile ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. 'Düşmanı azaltma, dostu artırma' politikamızdır bu. Tarihi, kültürel ve gönül bağlarımızın bulunduğu coğrafyaların hiçbirine kayıtsız değiliz." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyada 242 dış temsilciliğe sahip bir ülke konumunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunları birbirinin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak gördüklerini anlattı. - "Türkiye, sözüne ve dostluğuna güvenilir bir ülkedir" Erdoğan, karşılıklı anlayış, hoşgörü ve samimiyetin sorunların çözümünün temel şartı olduğunu vurgulayarak, büyükelçilere şöyle seslendi: "Bunun bireyler arasında olduğu kadar ülkeler arasında da mümkün olduğuna yürekten inanıyorum. Bu gerçeği dış politika yaklaşımlarımızın temeline koyduğumuz oranda, uluslararası alandaki sorunların çözümünde ilerleme kaydedebiliriz. Siz kıymetli dostlarımızla işte bu anlayış zemininde buluşarak, birlikte çalışmaya hazırız ve siz büyükelçilerimiz Türkiye'de misafir olarak kalmıyorsunuz, sizler burada aslında kendi evlerinizde kalıyorsunuz ve buradaki dayanışmamız çok ama çok çok önemli. Türkiye, sözüne ve dostluğuna güvenilir bir ülkedir. Bizim tek istediğimiz dostumuz olduğunu söyleyenlerin dostluğunu, müttefikimiz olduğunu ifade edenlerin müttefikliğini görmektir. En çok üzüldüğümüz ve tahammül edemediğimiz husus, yüzümüze başka konuşulması, arkamızdan başka iş çevrilmesidir. Bir kez daha altını çizerek belirtiyorum; Türkiye, sizlerin her birinin dostudur, öyle olmak ve öyle muamele görmek istemektedir."