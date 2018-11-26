AK Parti'nin Hakkari Belediye Başkan Adayı Epcim'e coşkulu karşılama

Burada toplanan kalabalık, "En büyük başkan bizim başkan" ve "Hakkari seninle gurur duyuyor" şeklinde slogan attı.

Özel bir görevlendirmenin söz konusu olduğunu belirten Epcim, "Bu vazifemizi elimizden gelenin üstünde bir gayret göstererek yapma çabası içerinde olacağız. Başta Hakkari halkına, milletimize, devletimize layık olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda Hakkari Belediye Başkanlığına adaylığı açıklanan Epcim, Ankara dönüşünde kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Çiftlik mevkisinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri, partililer ve çok sayıda vatandaş tarafından folklor ekibinin gösterisi ve davul zurna eşliğinde karşılandı.

Epcim, burada halka hitaben yaptığı konuşmada, heyecan verici bir gün yaşadığını ve güzel bir karşılama programı hazırlandığını söyledi.

- "Bu şehir yıllarca terör belasından çok çileler çekti"

Hakkari halkının kendilerini her zaman bağrına bastığını belirten Epcim,şöyle devam etti:

"Hepinizi çok seviyorum. Bütün Hakkarililerle de gurur duyuyorum. Çünkü Hakkari özellikle ülkemizin en kritik coğrafyasında yer alan doğal güzellikleriyle insani güzellikleriyle misafirperver insanıyla tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir şehir. Bu şehir yıllarca terör belasından çok çileler çekti. Hepimiz, terör noktasında buradaki güzel insanlar, çok büyük bedeller ödedi. Bu bedeli ödeyen insanlara devletimizin bir inisiyatifi olarak yaklaşık 4 yıl önce göreve başladım."

İki yıldır Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak güzel hizmetler yapmak için büyük bir çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Epcim, şöyle devam etti:

"Halkımız bizden hep memnuniyetle söz etti. Ben de Hakkari ve insanının güzelliğini anlatmak için çaba gösterdim. Sonuçta birlik beraberlik içerisinde Hakkari'mizde 2 yıldır çok güzel çalışmalar olduğuna inanıyoruz. Tabii ki hala Hakkari'mizin çok ciddi çalışmalara ihtiyacı var. Bu çalışmaları yapabilecek en önemli yer de belediyelerdir. Belediyeler insanın hayatına doğrudan dokunma yerleridir, insanın yaşam standardını geliştirme yerleridir. Daha büyük yatırımları da Hakkari'ye getirme noktasında da bundan sonra da elimizden gelen çabayı gösterme içerisinde olacağız."