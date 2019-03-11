AK Parti'nin Hakkari mitingi

HAKKARİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler yaptılar. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri, hamdolsun süratle ayağa kaldırdılar." dedi. Erdoğan, partisinin Hakkari İl Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitabında, Hakkari'nin tüm ilçelerini tek tek sayarak selamladı ve 1,5 yıllık aranın ardından kente tekrar geldiğini söyledi. Hakkari'nin İstiklal Harbi'nde Kazım Karabekir'e yoldaşlık ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bugün sizleri bir kez daha hasretle selamlıyorum. Milletimizin huzuru ve emniyeti için gözü ufukta, eli tetikte nöbet tutan yiğitlere buradan selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Rabb'im, canından aziz bildiği vatanı için can veren o Mehmetleri korusun. Rabb'im Hakkarili kardeşlerimi kem gözlerden korusun. Rabb'im, aramızdaki şu muhabbeti, şu dayanışmayı kem nazarlardan korusun." diye konuştu. "İstikbalimiz için çok kritik bir seçim arifesinde yine Hakkari'nin misafiriyiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün çok farklı bir Hakkari. Size Şırnak'ın selamını getirdim. Şırnak'ta da bir coşku ve heyecan vardı. Bir başkasınız, bambaşkasınız. Dolayısıyla seçime 20 gün var, el ele vereceğiz. İnşallah kalkınma yolunda kısa zamanda çok büyük mesafe almış Hakkari'yi daha da ileriye taşıyacağız. Çukur terörünün izlerini silmiş, geleceğine umutla bakan bir Hakkari gördüm bugün. Kayyumlarımız ve kamu kurumlarımız gerçekten Hakkari'ye güzel hizmetler yaptılar. Teröristlerin adeta enkaza çevirdiği bu güzel şehri, hamdolsun süratle ayağa kaldırdılar. Altyapı yatırımlarından sokak aydınlatmalarına, temizlikten parklara, spor alanlarından bahçelere, kaldırımlara kadar Hakkarili kardeşlerimin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri hayata geçirdiler. Sadece kamu yatırımlarında değil belediyecilikte de Hakkari, uzun yıllar hasretini çektiği yatırımlara kavuştu. Kandil'e peşkeş çekilen o paraların sizin için harcandığında, şehrimizin nasıl güzelleştiğini gördünüz mü?" - "Ağlayan anaların gözyaşlarını dindiriyor muyuz?"

Belediye kamyonlarının teröristlere mühimmat taşımak yerine Hakkarili vatandaşlara hizmet etmek için kullanıldığında nelerin başarılabileceğinin görüldüğünü vurgulayan Erdoğan, "Kepçelerin teröristler için çukur kazmak yerine yol yapmakta, altyapı inşa etmekte kullanıldığında hangi sıkıntıların çözüldüğünü gördünüz mü? Bu süreçte kimlik siyaseti yapanlarla eser siyaseti yapanlar arasındaki bu büyük farkın ortaya çıktığına inanıyorum." şeklinde konuştu. Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Özellikle Kandil'e çalışanlara, 12-13 yaşındaki kızlarımızı, yavrularımızı Kandil'e kaldıranlara, 31 Mart'ta bir hesap sorulur mu? Ağlayan anaların gözyaşlarını dindiriyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı. Kandil'deki terör baronlarına hizmet edenlerle devletinin ve milletinin emrinde, Hakkarililere hizmet etmek için çalışanlar arasındaki ayrımın farkına varıldığına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "31 Mart 2014'ten bu yana geçen sürede Hakkarili kardeşim hem ihaneti, terörü, yıkımı gördü hem de ehil ellerde, dürüst ellerde, liyakatli ellerde nereden nereye gelebileceğine şahit oldu. Son 5 senede Hakkari neler gördü neler. Aydınlığı da gördü, terör karanlığını da. Özgürlüğü de gördü, bölücü örgütün zulmünü de. Emniyet ve huzuru da gördü, sokak çetelerinin baskısını da. Hasılı, son 5 senede benim Hakkarili kardeşim, iki zihniyet arasındaki derin uçurumu bizzat yaşadı, bizzat tecrübe etti. İnşallah bu güzel şehrin üzerine bir daha terör gölgesi düşürülmeyecek. Dağıyla, ovasıyla, vadisiyle insanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil'in kapı kulları tarafından kirletilmesine müsaade etmeyeceğiz. Hakkari'nin sokaklarına, esnafına, işçisine, bölücü örgütün başı bozuk çetelerinin musallat olmasına izin vermeyeceğiz.