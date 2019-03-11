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AK Parti'nin Hakkari mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene, hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız fırsat da vermeyiz" - "Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır" - "8 Mart Kadınlar Günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak" - "Hiç kimse bizim kardeşliğimizi, kaderdaşlığımızı hafife alamaz. Hiç kimse Türk ile Kürt'ün, Arap ile Türkmen'in arasına fitne sokamaz. Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz"

HAKKARİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene, hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız fırsat da vermeyiz." dedi.

Erdoğan, partisinin Hakkari İl Başkanlığınca Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitinginde, Taksim'deki Kadınlar Günü kutlamasıyla ilgili görüntüleri izleterek şunları söyledi:

"İstanbul'un göbeğinde ezan düşmanlığı, bayrak düşmanlığı, ahlak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin 'artık yeter' demesini bekliyoruz. Ezanı yuhala, ıslıkla, düdük sesiyle bastırmaya çalışan, edepsiz pankartlarıyla, sloganlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasında kim var? CHP. Kim var? HDP. Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene, hiç kimse kusura bakmasın biz saygı da duymayız fırsat da vermeyiz."

Söz konusu yürüyüşün izinsiz olduğunu belirten Erdoğan, "8 Mart Kadınlar Günü dediler, Taksim'e yürüdüler. Dert, seçim öncesi ülkeyi karıştırmak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, HDP'nin kongrelerinde İstiklal Marşı'nı okutmadığını ve bölücü terör örgütü sempatizanlarının Türk Bayrağı yaktığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Onlar bayrağımızı yaktı, biz ise bayrağımızla yürüdük ve yürüyoruz. Ben Hakkarili kardeşlerimi şu ortaya koydukları tablo sebebiyle alkışlıyorum. Kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ezanımızla ilgili İstiklal Marşı'mızda ne diyor; 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli'. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın, yurdumuzun üzerinde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacak. Ezana düşmanlık eden bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine de düşman demektir. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz."

- "Teröristler rahatsız olsa da biz et ile tırnak gibiyiz"

"Biz bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'yi yedi düvele beraber geçilmez kıldık. Dünyanın en güçlü ordularına Anadolu'yu biz kabristan yaptık. İstiklal Savaşı'mızı hep birlikte zafere taşıdık. Biz aynı topraklarda yaşıyor, aynı kaderi paylaşıyoruz." diyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Diyarbakır'ı Adana'dan, Gaziantep'i Malatya'dan kim ayırabilir? Yozgat'ı İzmir'den, Çorum'u Urfa'dan kim koparabilir? Hakkari ile Hatay'ın, Şırnak ile Kars'ın arasına kim girebilir? Her gün beş kez aynı kıbleye yönelen kalpleri kim bölebilir? Benim için Türk, Kürt aynı. Niye? Kardeşlerimiz yıllar yılı siyasetin içerisindeyim, meydanlarda hep şunu söyledim; 'Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik'. Zira Rabb'imiz ne buyuruyor; 'Biz sizi kavimler halinde yarattık, birbirinizle iyi anlaşasınız, tanışasınız diye'. Hiçbir kavimin bir diğerine üstünlüğü yok. Kim Allah'a daha yakınsa o daha üstündür. Onun için Arap, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza...

Bizim aramıza nifak sokmak isteyenler bunları söylüyor. Bizde asla böyle bir şey yok. Teröristler rahatsız olsa da biz et ile tırnak gibiyiz. Bölücüler rahatsız olsa da hep birlikte Türkiye'yiz. Hiç kimse bizim kardeşliğimizi, kaderdaşlığımızı hafife alamaz. Hiç kimse Türk ile Kürt'ün, Arap ile Türkmen'in arasına fitne sokamaz. Hiç kimse Türkiye'yi kompartımanlara bölemez, topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz."

(Sürecek)

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