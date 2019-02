AK Parti'nin Hatay mitingi

HATAY (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor." dedi.

Erdoğan, partisince İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Konuşmasına "Bir ümitle yaylasından, dağından

bakar enginlere gözü Hatay'ın. Güller yetiştirir gönül bağından, başkadır baharı yazı Hatay'ın. Halkı hak yolunun yılmaz aşığı, coğrafyası medeniyetler beşiği, zümrüttendir kapısının eşiği, başımız üstüne sözü Hatay'ın" dizeleriyle başlayan Erdoğan, Hatay'ı, ilçelerini ve Hataylıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'den ayrı kaldığı her günün, her saatin, her saniyenin hesabını tutan Hatay, Türkiye'ye katılmadan İstiklal Marşımızı kendi istiklal marşı kabul eden Hatay, 1939'da kendi kararıyla, 'can candan ayrılmaz' diyerek anavatana iltihak eden Hatay, seni bir kez daha hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

Havalimanından gelene kadar yolun tıklım tıklım olduğunu aktaran Erdoğan, miting alanında da uçsuz bucaksız bir katılım gerçekleştiğini belirtti.