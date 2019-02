AK Parti'nin Hatay mitingi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Buradan çok net ifade ediyorum ki Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Biz et ile tırnağız, biz bütünüz asla ve asla ayrılamayız. Bizim mücadelemiz teröristlerledir, terörledir." dedi.

Akar, bu harekatlardaki başarının devlet ve milletçe omuz omuza verilerek kazanıldığının altını çizdi.

Bu harekatlarla asil milletin sevgi ve güveninden güç alan Mehmetçik'in büyük fedakarlık ve kahramanlıklarla tarihe damga vurduğunun altını çizen Akar, azim ve kararlılıkla verilen mücadeleyle sınırlarda oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermeyeceklerini herkese gösterdiklerini söyledi.

Tüm bu faaliyetler toprak sınırlarda sürerken aynı zamanda 462 bin kilometrekarelik "mavi vatan" denizlerde de hiçbir adımın atılamayacağını, oldu bittilere müsaade etmeyeceklerini binlerce defa ortaya koyduklarını belirten Akar, "Türkiye olarak her zaman barıştan yana olduk, her zaman barışı istedik ama hak ve menfaatlerimizi de her zaman koruduk, korumakta da kararlıyız. Bütün dünya bunu duysun." dedi.

- "Suriye'nin ve tüm komşularımızın toprak bütünlüğünden yanayız"

Vatan topraklarının ve gelecek nesillerin güvenliği için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle anan, gazilere ve ailelerine de şükranlarını sunan Akar, "Hepsi bizim başımızın tacı, her biri bizim huzur abidemiz." ifadelerini kullandı.