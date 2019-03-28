AK Parti'nin Haymana mitingi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen Haymana mitinginde halka hitap etti. Pazar günü seçim olacağını hatırlatan Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediye başkanlarının Türkiye'nin ekonomisine yön verme imkanı var mı? Şu anda belediyelerinin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor. Sanki yerel seçimler bitecek, bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin bu millete." diye konuştu. Türkiye ekonomisinin sorumlusunun kendisi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda devletin başında Tayyip Erdoğan var. 14 tane bakanı var, yardımcıları var. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Ne söylüyorlarsa yalan. Zaten Bay Kemal'in adı ne? Yalan. Sabah yalan, akşam yalan. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. Ankara'ya bir tane büyükşehir adayı gönderdiler, adam sahte senetlerle dolaşıyor. Bunlardan Ankara'ya belediye başkanı olur mu? Benim Haymanalı kardeşlerim, Allah'ın izniyle pazar günü sandıklarda bunlara bir Osmanlı tokadı atmaya hazır mı? İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. İşte o zaman çiftçilerimizin girdi maliyetleri de düşecek ve tarlanın bereketi de artacak. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları atmış, hasılasını da toplamaya başlamış olacağız."

- Milletimizin aşına göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz" Bugüne kadar Türk milletini hiç aldatmadıklarını ifade eden Erdoğan, gerçek neyse onu söylediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletiyle beraber önlerine çıkan zorluklara karşı mücadele verdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Bu defa aynısını yapacağız. Nasıl 15 Temmuz'da milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik darbe girişimine karşı canımız pahasına birlikte mücadele ettiysek, ekonomi konusunda da aynısını yapacağız. Milletimizin aşına, işine, ekmeğine, alın terine, tarlasındaki hasatına, ahırındaki hayvanına, dükkanındaki ürününe göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize Rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım." "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları ifade etti: "İşte bu 4 temel sağlam olduğu sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde hiç kimse duramaz. Bugüne kadar milletimize sadece hizmet vadettik ve hizmet getirdik. Bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sevgimiz de öfkemiz de hep ülkemize ve milletimize layık olan hizmetleri getirme çabamızdan kaynaklanmıştır. Eksiğimiz elbette var, ihanetimiz asla olmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta projeleri, yatırımları, yaptıkları ve yapacaklarıyla millete hizmet için meydanlarda olduklarına işaret ederek, "Cumhur İttifakı'nı bunun için kurduk. Bizim karşımıza da bir ittifakla çıktılar. Bu ittifaka yatırım, proje, hizmet ittifakı desek, kesinlikle böyle bir şey yok, yaptıkları bir şey zaten hiç yok. Tek bir vaatleri var, o da yıkmak. Zahirde bizi yıkmaktan söz ediyorlar ama aslında Türkiye'nin tüm kazanımlarını yıkmanın peşindeler." değerlendirmesini yaptı. Alandakilere, bu ittifaka, "Belediyelerinizde ne yaptınız? Ankara'da Çankaya, Yenimahalle sizdeydi, ne yaptınız bu ilçelerde?" diye sormalarını isteyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Çöp, çukur, çamur, başka bir şey var mı? Zaten böyle olmasa bölücü terör örgütü hem de Kandil'den ses vererek bunları destekler mi? Şimdi bunlar bölücü terör örgütüyle beraber değil mi? Eğer böyle olmasa Pensilvanya'daki ihanet örgütünün tüm silahşörleri sahaya girer mi? Eğer böyle olmasa Türkiye'ye husumetiyle maruf ne kadar yerli, yabancı isim varsa hepsi de karşımızdaki ittifakın safında yer alır mı? İşte bunun için 31 Mart'ta yapacağınız tercihlerle sadece belediye başkanlarınızı seçmekle kalmayacak, aynı zamanda kendinizin ve çocuklarınızın geleceğini de belirleyeceksiniz."

- "Hiçbir kardeşimin geleceğini başkalarının eline bırakacağına inanmıyorum" Tüm millete seslenen Erdoğan, "Pazar günü mutlaka sandığa gitmesini ve iradesine sahip çıkmasını istiyorum. İradesini bizzat gidip sandıkta ortaya koymayan herkes kendisi için başkalarının belirlediği geleceğe razı olacak demektir. Hiçbir kardeşimin geleceğini başkalarının eline bırakacağına inanmıyorum." dedi. Alandakilerden son bir söz almak istediğini dile getiren Erdoğan, "Haymana, 31 Mart'ta sandığa, Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? 'Memleket işi gönül işi' diyor musun? Gönül belediyeciliğine 'evet' diyor musun? Büyükşehir'de Mehmet Özhaseki'ye ilçemizde Özdemir Turgut'a sahip çıkıyor musun?" diye sordu. Seçimlere iki gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, vatandaşlardan sandığa gitmeyenleri de sandıklara götürmeleri çağrısında bulundu. Kadınlara, "Unutmayın kale içeriden fethedilir." diyen Erdoğan, Büyükşehir ve Haymana belediye başkan adaylarını vatandaşlara, Haymana'yı da belediye başkanlarına emanet ettiğini belirtti.