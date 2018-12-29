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AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 18:36 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı: - "Büyüdüğüm, gençliğimi yaşadığım, sokaklarında oynadığım İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde rabbim bana 3. dönem belediye başkanlığı adaylığını nasip etti"

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği mevcut başkanı Lokman Çağırıcı, "Büyüdüğüm, gençliğimi yaşadığım, sokaklarında oynadığım İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde rabbim bana 3. dönem belediye başkanlığı adaylığını nasip etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonundaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Çağırıcı, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aday gösterilmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu dile getirerek, "Büyüdüğüm, gençliğimi yaşadığım, sokaklarında oynadığım İstanbul'un en büyük ilçelerinden birinde rabbim bana 3. dönem belediye başkanlığı adaylığını nasip etti." dedi.

Lokman Çağırıcı, "Bugüne kadar layık olduğumuz gibi gerek partimize gerekse İstanbul'a, Bağcılarımıza layık olacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu dönemin bir farklı yanı da gerçekten tecrübesiyle, duruşuyla, hizmetleriyle, heyecanı ve azmiyle bir çok alanda hizmet etmiş bir büyüğümüzle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak birlikte çalışmak olacak. Bu da bize yeni bir heyecan kattı. İnşallah ustalık dönemini, yüzümüzün akıyla tamamlamayı rabbim bize nasip eder." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Murat Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güveni dolayısıyla çok teşekkür ettiğini belirterek, "20 yıldır Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapıyorum. Zeytinburnu halkına müteşekkirim." diye konuştu.

Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beykoz zaten İstanbul'un incisi. İstanbul'un en güzel yerlerinden. Babamın askerlik yaptığı yer. Annemin amcasının yaşadığı ve mezarının bulunduğu bir yer. Gençliğimde ve sonrasında çok gittiğim bir yer. İnşallah Beykozlu kardeşlerimizin desteğiyle onlara hizmet etme fırsatını bulacağız. Tecrübem yerel yönetimlerde 25 yıl. Ama belediye başkanı olarak 20 yıllık tecrübemi Beykoz'a hizmet için kullanacağım. Boğaz'ın ve İstanbul'un incisini, orada yaşayan insanları çok daha mutlu kılmak gayreti içerisinde olacağız. Şunu vaat ediyorum 5 yılda 15 yıllık hizmet sunacağız."

AK Parti'nin Esenler Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği mevcut başkanı Tevfik Göksu da bugünkü aday tanıtım toplantısının önemine değinerek, "Çok büyük bir tecrübe İstanbul'la buluşuyor. Türkiye'de tabir-i caizse devlet kademelerinin her birinde çok büyük hizmetler üretmiş bir büyüğümüzün İstanbul'a belediye başkan adayı olarak gelmesi İstanbul için çok büyük bir şans ve kazanım." dedi.

Göksu, İstanbul'un bugün itibariyle farklı bir vizyona, heyecana, kültüre ve geleceğe doğru yol alacağına inandığını sözlerine ekledi.

AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği mevcut başkanı Hasan Tahsin Usta da "İstanbul için hayırlı olsun. Tabii ki AK Partili belediye başkan adaylarımız donanımlı ve İstanbul'a hizmet etmekle ilgili yeterli bilgiye sahip olan arkadaşlar. İstanbul'u iyi bilen ve anlayabilen, sorunlarını iyi anlayabilen ve ülkedeki bütün meselelere bu zamana kadar hep öncülük yapan tecrübe ve donanıma sahip... Hedefimiz 2023 yılına Sayın Binali Yıldırım başkanımızla yıldırım hızıyla İstanbul'u koşturmak." ifadelerini kullandı.

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