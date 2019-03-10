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AK Parti'nin İskenderun mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 18:23 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışıp, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi İskenderun'da da sağlık hizmetlerinde çıtayı daha yukarılara çıkaracağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışıp, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi İskenderun'da da sağlık hizmetlerinde çıtayı daha yukarılara çıkaracağız." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin tamamlanmasıyla 4,5 yıllık seçimsiz bir döneme girileceğini söyledi.

Artık tüm enerjilerini icraata harcayabileceklerini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Bu sayede yapısal reformları gerçekleştirerek ülkemizin önünü hızla açmış olacağız. Her türlü iç ve dış saldırı karşısında duruşumuz bellidir. Hiç taviz vermeden daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye hedefliyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İskenderunlu hemşehrilerimizin sağlığı da bizim önceliğimizdir."

Sanayi ve ticaretteki öncülüğünün yanında İskenderun'un sağlıkta da öne çıkmasının hayalleri olduğunu aktaran Koca, bu çerçevede ilçeye verilen sağlık hizmetlerini anlattı.

Hatay'a yapılan sağlık çalışmaları hakkında da bilgiler veren Koca, daha yapacak çok işleri olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için önlerindeki dönemde çıtayı daha da yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz çalışıp, yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi İskenderun'da da sağlık hizmetlerinde çıtayı daha yukarılara çıkaracağız. Birliğimizi koruyacağız ve Cumhurbaşkanımızın ardında kenetleneceğiz. Onun yol arkadaşı olabilmek bir meziyet olduğu gibi aynı zamanda bir şereftir, yılmamaktır, yorulmamaktır. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşarak hizmeti ulaştırmaktır. Hakkın yanında halkın içinde olmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
hatay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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