AK Parti'nin İskenderun mitingi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda, verdiği talimatlarla onun arkasından giderek size hizmet edeceğiz çünkü o sizlere sevdalı bir lider, sizin içinizden çıkmış bir lider. Başkalarının eliyle koltuğa oturttuğu bir lider değil." dedi.

Turhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, İskenderun'u Anadolu'nun Akdeniz'e, dünyaya açılan çelikten kapısı olarak tanımladı.

"Onlar konuşur, AK Parti yapar." diyen Turhan, şöyle devam etti:

"Yapılacak daha çok iş var. 'Memleket işi gönül işi' deyip 31 Mart'ta belediyecilik hizmetini de inşallah AK Parti adayına veriyorsunuz ve AK belediyecilik hizmetlerini de İskenderunlulara hepimiz birlikte sunacağız. Projelerimizle, her türlü şehircilik hizmetlerimizle sunacağız. Yollarınız yapıldı mı? Şimdi de ne yapılacak? Şu karşıdaki büyük dağ var ya onu delip geçeceğiz, Hassa'ya ulaşacağız, Antep'e ulaşacağız, Kilis'e ulaşacağız çünkü bizim işimiz çalışmak, size hizmet etmek. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği yolda, verdiği talimatlarla onun arkasından giderek size hizmet edeceğiz çünkü o sizlere sevdalı bir lider, sizin içinizden çıkmış bir lider. Başkalarının eliyle koltuğa oturttuğu bir lider değil. Cumhur İttifakı'na hep birlikte destek verecek miyiz? Zillet ve illet ittifakını yere serecek miyiz, Allah'ın izniyle."