AK Parti'nin İskenderun mitingi

İSKENDERUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin geleneğinde seçmenin değeri sandıkta çıkan oy kadardır. CHP'nin gözünde bu milletin kıymeti ancak kendilerine verilen destek kadardır. Açın bakın, CHP'nin mazisi insanımızın aşağılandığı, hor, hakir görüldüğü, işte burada olduğu gibi hakarete maruz kaldığı skandallarla doludur." dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Anıt Alan'daki mitinginde, zillet ittifakının eş başkanlarının 31 Mart'ı önemsizleştirmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi. Herkesin 31 Mart sabahı vatandaşlık görevi olarak sandığa gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, 17 yılın en yüksek katılım oranına ulaşılarak Türk demokrasisine leke sürmeye çalışanlara hadlerinin bildirilmesi gerektiğini vurguladı. "Rumlara, Yunanlara ses çıkartmazken, söz konusu Türkiye olunca tehdit diline başvuranlar karşısında hep birlikte egemenliğimize sahip çıkacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu: "İşte bak Mısır'da dokuz genci idam ettiler. Batı'nın sesi çıktı mı, çıkmadı. Kahire'de ne yazık ki katil Sisi ile bir araya geldiler mi, geldiler. Darbecilerin elini sıkmak için sıraya giren Batı'nın ikiyüzlü siyasetçilerine gelin 31 Mart'ta sandıkta bir ders verelim. Şimdi Fatih'in emaneti İstanbul'da ezanı Muhammediye'yi ıslıklayan nursuzlara, cuma salası ile dalga geçen edepsizlere inşallah hep beraber sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?"

- "Ülkemizi bölmeye bunların hakkı da haddi de yok" Meydandakilere, "Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı?" diye soran Erdoğan, vatandaşların "Hayır" cevabının ardından şunları söyledi: "Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Doğu Anadolu bölgemiz var, Karadeniz'imiz var, Akdeniz'imiz var, İç Anadolu var, Ege var, Marmara var ama 'Kürdistan' diye bir bölge yok. Ben ona adresi söyleyeyim. Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Çok sevdiğine göre buyursun oraya gitsin. Ülkemizi bölmeye bunların hakkı da haddi de yok." HDP'lilerin "1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapıda..." sözlerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Geçti 1 Temmuz, neredesiniz? Cudi'de gömdük, Gabar'da gömdük, Tendürek'te gömdük. Böyle bir yanlışa başvurduğunuz anda bulunduğunuz yerde sizleri gömeriz. Açtığınız çukurlarda gömdük, kanallarda gömdük, bundan sonra da gömeriz. Artık yıllar öncesinin Türkiye'si yok, geçti o iş. Ne diyor kadın, 'Biz sırtımızı YPG'ye, PYD'ye dayadık.' diyor. Kadın bak ben sana bir şey söyleyeyim, biz de sırtımızı İskenderun halkına ve Allah'a dayadık. Buraya böyle geldik."