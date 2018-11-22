HABER

AK Parti'nin İstanbul aday adayları buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak: - "Bu seçimde çok farklı bir İstanbul geliyor. Mevcudun üzerine birçok belediye ilave edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde mevcudun üzerine AK Parti'nin birçok belediye ilave edeceğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il başkanlığında "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Belediye Başkan Aday Adayı Toplantısı" yapıldı.

Şenocak, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının yakın zamanda açıklanacağını bildirerek, şöyle devam etti:

"31 Mart akşamına kadar AK Parti'li olmanın anlamının da tam bu olduğunu düşünerek, gece gündüz el ele kol kola beraber mücadele edeceğinize inanıyorum. Bizde siyasetin hiç kaybedeni olmamıştır, hep kazananı olmuştur. Yarın da siyasetimize bu şekilde yön vereceğiz. Yakın dönemde yaşadığımız olumsuzlukların hangi bedellere neden olacağını, müdahale etmeseydik nelere yol açacağını tahmin ediyorsunuz. Darbe girişimleri, ekonomik saldırılar… Birçok badireler atlattık. Biz daha çok kenetlenmeliyiz, daha çok birbirimize bağlanmalıyız. 31 Mart'ta bu planları yapanlara bir kez daha ders vereceğiz. Çünkü girdiği her seçimde oyunu artırarak çıkan AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hala tanıyamadılar."

AK Parti teşkilatında küslük olmadığını belirten Şenocak, "Bu seçimde çok farklı bir İstanbul geliyor. Bunu inanarak söylüyoruz. Mevcudun üzerine birçok belediye ilave edeceğiz. Çok güçlü bir İstanbul olacak yeni dönemde. Bu anlamda biz hepimiz el ele kol kola Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde 31 Mart akşamı İstanbul'da zafer yaşayacağız. İstanbul demek, Türkiye demek, İstanbul coşarsa, Türkiye coşar. Allah nasip ederse bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNEROnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyorOnu gelinlikle görenler, sebebini öğrenince alkışlamaya başlıyor
Bingöl merkezinde tilki şaşkınlığıBingöl merkezinde tilki şaşkınlığı
Askerde kanser olduğunu öğrenip 10 ay sonra ölen Emrecan toprağa verildiAskerde kanser olduğunu öğrenip 10 ay sonra ölen Emrecan toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Tuzla'da inşaat halindeki 8 katlı bina çöktü

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Maden ocağındaki patlamada ölen 3 işçi toprağa verildi

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Mahkemeden 'Melih Gökçek rüşvet aldı' sözü için beraat kararı

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Rekor kırdılar! Emekli olunca da ayrılmıyorlar

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Tansu Çiller'den 'Gülen' iddiasına yalanlama

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

Ünlü Profesör uyardı: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.