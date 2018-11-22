AK Parti'nin İstanbul aday adayları buluştu

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde mevcudun üzerine AK Parti'nin birçok belediye ilave edeceğini belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, il başkanlığında "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Belediye Başkan Aday Adayı Toplantısı" yapıldı.

Şenocak, toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının yakın zamanda açıklanacağını bildirerek, şöyle devam etti:

"31 Mart akşamına kadar AK Parti'li olmanın anlamının da tam bu olduğunu düşünerek, gece gündüz el ele kol kola beraber mücadele edeceğinize inanıyorum. Bizde siyasetin hiç kaybedeni olmamıştır, hep kazananı olmuştur. Yarın da siyasetimize bu şekilde yön vereceğiz. Yakın dönemde yaşadığımız olumsuzlukların hangi bedellere neden olacağını, müdahale etmeseydik nelere yol açacağını tahmin ediyorsunuz. Darbe girişimleri, ekonomik saldırılar… Birçok badireler atlattık. Biz daha çok kenetlenmeliyiz, daha çok birbirimize bağlanmalıyız. 31 Mart'ta bu planları yapanlara bir kez daha ders vereceğiz. Çünkü girdiği her seçimde oyunu artırarak çıkan AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı hala tanıyamadılar."