AK Parti'nin İstanbul Aday Tanıtım Toplantısı

Yıldırım, "Evet, 'Topal Dursun'un ve Bahar Hanımın oğlu Binali... Babam beni okuyayım diye İstanbul'a yolladı, Kasımpaşa'ya. Çok çalıştım. Burada ortaokulu, lise, üniversite okudum, meslek sahibi oldum. Burada aile babası oldum. Bu şehirde milletvekili oldum. Ben İstanbul'da Binali Yıldırım oldum. Rabbim, bana bu büyük millet için İstanbul'da çalışmayı nasip etti." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un denizine aşık olduğunu ifade eden Yıldırım, Kasımpaşa'da büyüdüğünü, denizcilik tahsili yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İDO Genel Müdürü olarak ekibinden yer alma şerefine nail olduğunu aktardı.

Yıldırım, İstanbul'un insanıyla Boğaz'ı kucaklaştırmak için deniz taşımacılığını yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, "Eğer bu masmavi denize bir tuz tanesi kadar faydam olduysa Rabbim'e binlerce şükrediyorum. Bakanlığımda, Başbakanlığımda, Cumhurbaşkanımızla, liderimizle, İstanbul için, Türkiye için çok çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı hepsine başladık, teker teker açıldılar. Allah'ın izniyle bu hizmetleri de tamamladık." şeklinde konuştu.

- "Her İstanbullunun başkanı olacağım"

"İstanbul'a hizmet biter mi? İstanbulluya hizmet biter mi?" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bitmez. Benim bu şehre, bu güzel şehre daha fazla hizmet borcum var. Her gün metrobüsle ekmeğinin peşine düşen kardeşime borcum var. Her sabah okul yoluna çıkan çocuklara, gençlere borcum var. Hem çalışıp hem evini, dirlik, düzen içinde tutan kadınlara, analara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hayatını bu vatana adamış amcalara, teyzelerime, yaşlılara borcum var. En güzel şeyleri hak eden gazilere, engellilere, hastalara borcum var. Hepinize borcum var. Aday arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber, şimdi bu borcu ödemeye geliyorum inşallah. Buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından geliyorum. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15 Temmuz'da hainlerin alçak FETÖ'cülerin terör örgütlerinin sallayıp, yıkamadığı, Türk milletinin çelik iradesini yedi düvele gösteren Gazi Meclis'ten... Orada 81 ilden milletvekili var. Her partiden, her siyasi görüşten. Ben hepsinin başkanı oldum. Burada her İstanbullunun başkanı olacağım. Kadıköy'ün de sorunlarını çözeceğim, Sultanbeyli'nin de sorunlarını çözeceğim. Pendikliye de hesap vereceğim, Beşiktaşlıya da hesap vereceğim. Üsküdar'ın da derdi benim derdim, Bakırköy'ün de derdi benim derdim. Beyoğlu'nun isteği benim için talimat, Sarıyer'inki de aynı şekilde benim için emir. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. İstanbullular sizlerle birlikte başaracağız. Türkiye'nin başkentinden, Napolyon'un dediği gibi; dünya başkentine geliyorum."