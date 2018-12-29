AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin duyurulduğu toplantıda, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak ilçe belediye belediye başkan adayları da tek tek sahneye çağrılarak tanıtıldı.
Erdoğan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak, Beşiktaş'ta MHP'den Serkan Toperi, Maltepe'de Ahmet Baykan, Silivri'de de Volkan Yılmaz'ı destekleyeceklerini duyurdu.
AK Parti'nin, İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, alfabetik sıraya göre şöyle:
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağırıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atila Aydıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: M. Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Nihal Yıldırım
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
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