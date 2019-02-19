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AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara’dan hızlı trenle İstanbul’a geldi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

IHAAW143952-SIY/19-02-2019 - AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara’dan hızlı trenle İstanbul’a geldi. 19.02.2019 14:39:52 TSI NNNN

IHAAW143952-SIY/19-02-2019

- AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara’dan hızlı trenle İstanbul’a geldi.

19.02.2019 14:39:52 TSI
NNNN

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