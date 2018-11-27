AK Parti'nin İzmir Büyükşehir adayı Zeybekci (3)

'İZMİR'DE ÖNEMLİ BİR KARŞILIĞI VAR'

AK Parti'nin İzmir'de Büyükşehir Belediyesi için eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybeci'yi aday göstermesi, partide heyecan yarattı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, kararın İzmir için hayırlı olmasını dileyerek, "Biz de bekliyorduk bu kararı. Hem İzmir için hem de AK Parti için fevkalade bir aday. Çünkü İzmir'de çok önemli bir karşılığı var. Bir de Egeli. 2014 seçimlerinde ve diğer seçimlerde de birlikte sahada çalıştık. Bir de çok tecrübeli. Belediye başkanlığı yaptı, Ekonomi Bakanlığı yaptı. Halkla ilişkisi çok iyi. Çok çalışkan. Çalışmayı çok seven, teşkilatın içerisinden gelen ve teşkilata ağabeylik yapabilecek biri. Çok kısa süre içerisinde çalışmalara başlayarak sahada çok hızlı, olumlu ve pozitif etkisini göreceğiz" dedi.

'DÜNYA KENTİ OLMASINA KATKI SAĞLAYACAK'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Zeybekci'nin adaylığı için şunları söyledi:

"İzmir için büyük bir kazanım oldu. Bir yerde İzmir'in çocuğu sayılır. Zaten İzmir'de iş yapıyor. Belediyecilik tecrübesini de herkes biliyor. Bu tecrübesinin yanında iş dünyasını ve ekonomiyi de iyi bilen biri. İzmir'in şartlarını, gereksinimlerini, taleplerini iyi bilen biri. İzmir'in dünya kenti olmasına yönelik büyük katkılar koyacağına inanıyorum. Kişinin yaptığı iş teminatıdır. Sayın Zeybekci'nin belediye başkanlığı ortada. Görünen bir şey. İzmirliler için, bizler için hayırlı olur inşallah."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, Nihat Zeybekci'nin Denizli Belediye Başkanlığı dönemini hatırlatarak, "O dönem yaptığı hizmetler belli. Genel siyasette de, bakanlığı döneminde uyguladığı politikaların hepsinde iyi bir performans sergiledi. Ben inanıyorum ki İzmir'i bu kez Ak belediyecilik ile tanıştıracağız. Nihat Bey ile birlikte bunu başaracağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

'İZMİR'E BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, CHP'nin 'İthal aday' eleştirilerine yanıt verdi. Şengül, "CHP önce kendisine baksın. Kendi içlerindeki kavgalara baksınlar, bize laf atmasınlar. Kendi günahlarını, kavgalarını örtmek için bize laf atıyorlar. Ne yaptılar onu anlatsınlar. 15 yılın hesabını İzmir'e versinler" dedi. Nihat Zeybekci'nin uzun süre belediye başkanlığı yaptığını anımsatan Şengül, "Bakanlık yaptı. İzmirli bir iş adamı. Yüksek vergi veren bir iş adamı. Ciddi tecrübesi var, deneyimi var. İzmir'e ciddi katkı koyacağına inanıyorum. Biz İzmir'i almaya değil, İzmir'e vermeye geliyoruz. İnşallah İzmir takdir eder bizi iktidara getirirse, biz de İzmir'e borcumuzu ödemek için var gücümüz ile tüm teşkilatımız ile canla başla çalışacağız" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

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