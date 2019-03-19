AK Parti'nin Kocaeli mitingi

KOCAELİ (AA) - AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, "Son 15 yılda belediyecilikte sayısız ilklere ve 'en'lere imza attık, gönül belediyeciliği döneminde de öncü olacak, ilklere ve 'en'lere hep birlikte imza atacağız." dedi. İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen AK Parti'nin Kocaeli mitinginde konuşan Büyükakın, partilerinin belediyecilikte yeni bir çağ açtığını belirterek, bugün toplumun tüm kesimine onlarca başlıkta sayısız projeler üretir hale geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini dile getiren Büyükakın, gönül belediyeciliğini ortaya koyacaklarını vurguladı. Bundan maksatlarının yaşadıkları kente hep beraber gönül birliğiyle hizmet olduğunu dile getiren Büyükakın, "Gönül belediyeciliği, asıl maksadı insana hizmet olduğunu asla unutmamaktır. Gönül belediyeciliği kenti ihya etmektir. Gönül belediyeciliği kenti gönül birliğiyle hep birlikte yönetmektir. Son 15 yılda belediyecilikte sayısız ilklere ve 'en'lere imza attık, gönül belediyeciliği döneminde de öncü olacak, ilklere ve 'en'lere hep birlikte imza atacağız. Hedefimiz hem gönüllere girmek hem de ülkemizde ve dünyada öncü ve model bir belediyecilik ortaya koymaktır." diye konuştu.

Büyükakın, Kocaeli'nin "sevdaları" olduğunu, el ele, gönül gönüle çalışacaklarını ve Kocaeli'de 13'te 13 yapacaklarını dile getirdi. - "Sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yaptık" Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da 15 yıl önce İzmit halkının kendisine güvendiğini ve destek verdiğini belirterek, bu sayede göreve geldiklerini söyledi. O zamanlar mahallelerde çizme giymeden dolaşamadıklarını ifade eden Karaosmanoğlu, 15 yılda yaşanabilir, sağlıklı, mutlu insanların yaşayabileceği bir kent oluşturduklarını kaydetti. Karaosmanoğlu, kendilerine destek verenlerin boynunu yere eğdirecek bir iş yapmadıklarını dile getirerek, şeffaf ve hizmet belediyeciliği yaptıklarını bildirdi. Vatandaşın her zaman yanında olduklarını anlatan Karaosmanoğlu, hep beraber Kocaeli'yi pırıl pırıl hale getirdiklerini aktardı. Karaosmanoğlu, Kocaeli'nin köylerinin Avrupa'nın köylerinden daha güzel hale geldiğini belirterek, "Kocaeli'nin köyleri, Avrupa'nın köylerinden daha güzel. Bunu beraber yaptık, beraber başardık. Ne yaptıysak her kardeşimizin imzası ve alın teri var. Sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yaptık. Kadınımızın sağlıklı, güçlü mutlu olması için elimizden geleni yaptık. 15 yıl bitti. Tezkere alma zamanımız yaklaştı. Bilerek yanlış iş yapmadım. İnsanız hatamız olabilir. Bilmeyerek kırdığımız varsa hakkınızı helal edin." şeklinde konuştu.