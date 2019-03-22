AK Parti'nin Konya mitingi

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Golan Tepeleri ile ilgili Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlar da var. Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlarda da buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var." dedi. Erdoğan, partisince Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Alandakilere 31 Mart'ta hizmet ve eser siyasetine, Cumhur İttifakı'na, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına sahip çıkıp çıkmayacaklarını soran Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı olarak seslendiği vatandaşlardan, parti içerisinde oyların konsolide olmasını istedi. Erdoğan, "Şu şöyle demiş, bu böyle demiş, yok. Biz bir olacağız. Aynı şekilde MHP'li kardeşlerim, onlar da kendi içinde yine konsolide olacaklar. Bitmedi, AK Parti ve MHP'li kardeşlerim, birlikte Cumhur İttifakı'nın gereği konsolide olacak ki zillet ittifakına buradan yağ çıkmasın. Buna var mıyız?" diye konuştu.

- "Size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya ve çevrede yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması gerektiğine işaret ettiğini dile getirdi. Alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara HDP yöneticileri ve milletvekillerinin söylemlerinin yer aldığı videoyu izleten Erdoğan, "Temeli olmayan bu adam var ya, bu adam Kürt değil, onu da söyleyeyim, ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye sordu. Türkiye'nin 7 bölgesine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sen eğer Kürdistan'ı merak ediyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, defol git, orada yaşa. Seninle beraber gelmek isteyenler varsa onları da al git, orada yaşayın ama size bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Bu Anadolu topraklarını bölemeyeceksiniz. Be terbiyesiz, senin o Yeni Zelanda'dakinden ne farkın var? Aynısın. Ne diyor, 'Avrupa yakasında yaşayamazsınız.' Kalkıyor İstanbul'a 'Konstantinapol' diyor. Vay ahlaksız, senin buna gücün yeter mi? Geçmişte bu oyunlar oynandı. Şimdi de İsrail'in başındaki adam, o Netanyahu denilen, onun oğlu aynı şeyleri konuşuyor." ifadelerini kullandı.

- "Sayın Trump bu tarih bilincini yenilemeniz lazım" Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de Doğu Akdeniz üzerindeki petroller üzerinde oyunlar oynandığını dile getirerek, şöyle devam etti: "Ne yazık ki talihsiz bir açıklama daha yapıldı bu arada. Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri üzerinde, 'artık buraların İsrail'e ait olduğuna' dair açıklama yaptı. Bir defa Sayın Trump, tarih bilinci çok önemli, bu tarih bilincini yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri ile ilgili Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlar da var. Birleşmiş Milletlerin verdiği kararlarda da buralarda İsrail'in zerre kadar hakkının olmadığı hükmü var. Demek ki bunlara bilgiler doğru yansıtılmıyor. Onun için de bu sabah İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'nda da söyledim, burada da söylüyorum, sonuna kadar Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün kaynağı olarak İslam dünyasını göstermesine ilişkin sözleri ile HDP'lilerin terör örgütünü destekleyen sözlerini hatırlatarak, "Onlar, sırtını nereye dayarlarsa dayasınlar, biz sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Farkımız bu." dedi.