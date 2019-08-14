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AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, partinin gençlik kolları üyeleri parti genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirdi.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler

Nursima ÖZONUR- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, partinin gençlik kolları üyeleri parti genel merkezinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirdi.
AK Parti'nin kuruluşunun 18'inci yılı etkinlikleri kapsamından AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri bisikletleriyle genel merkez önünde toplandı. Burada konuşan AK Parti Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Osman Özdemir, 18 yıl önce halkın yeni bir vizyonla ortaya çıkan AK Parti'yi Türkiye'de meselelerin çözümünde tek çare olarak gördüğünü kaydetti. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar bisikletleriyle pedal çevireceklerini bildiren Özdemir, "18 yıl önce kurulmuş partimizin dinamizminden hiçbir şey kaybetmemesinin yegane nedeni siyaset sahnesinde gençleri her zaman ön planda tutmasıdır. BU nedenle biz de Cumhurbaşkanlığı külliyesine kadar bisikletlerimizle yol alıp partimizin kuruluş yıl dönümüzü kutluyoruz" dedi.
'YAŞIMIZ HEP 18' TEMASI
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ise, partinin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin 23 Ağustos'ta genel merkezde teşkilatların katılımıyla gerçekleşeceğini belirterek, "Partimizin 18'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bugün gençlerin enerjisiyle dinamizmi ile pedal çevireceğiz. 18 yılı millete hizmetle geride bıraktık. Partimiz Türkiye’nin en genç partisi. Gençlere en çok destek veren partidir. 23 Ağustos’ta genel merkezimizde teşkilatların katılımıyla, 'yaşımız hep 18' temasıyla yıl dönümü etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan gençler genel sekreter Fatih Şahin’in de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar pedal çevirdi.

FOTOĞRAFLI

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdilerAK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdilerAK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdilerAK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde pedal çevirdiler

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