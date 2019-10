AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile toplantı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer bugün Barış Pınarı Harekatımızı yapıyorsak, Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi işte o terör koridorunu, o terör devletini kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir. Bunu başardık, bunu hallettik." dedi.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda eskilerin, "Büyük başın büyük derdi olur." sözünü hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin de büyüdükçe imkanları ve kazançları ile dertlerinin de büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin özellikle son 6 yıldan bu yana adeta kesintisiz bir saldırı altında olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu saldırıda aklına gelebilecek her araç, her tuzak, her oyun, her fırsat kullanılıyor. Gün geliyor sokaklarda kaos çıkarma senaryoları devreye alınıyor, gün geliyor mahallelerimiz, ilçelerimiz çukurlarla bölünmeye çalışılıyor. Gün geliyor yargı, emniyet güçleri, gün geliyor ordumuz içindeki hainler kullanılarak darbe girişimleri yapılıyor. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar, tüm terör örgütleri kuduz gibi üzerimize salınıyor. Ülkemiz içinde başarılı olmadıklarında bu defa sınırlarımıza saldırmaya başladılar. Her saldırıda ekonomiyi ihmal etmiyorlar. Hatta dolaylı yolları bırakıp doğrudan ekonomimizi çökertmeyi bile denediler. Hamdolsun, tüm bu saldırıları püskürtmekle kalmadık, tehditleri kaynağında kurutmak üzere ileriye atıldık."