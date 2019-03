AK Parti'nin Malatya mitingi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin "Bu seçim milli iradenin, bu vatanın gerçek sahiplerinin, sırtını vesayet odaklarına, terör örgütlerine yaslayanlara gereken cevabı vereceği seçimdir." dedi.

Selçuk, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Malatyalılarla bugün bu meydandaki coşkuyu ve heyecanın yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi.

Bu coşkuyla, 31 Mart yerel seçimlerinde yeni bir demokrasi destanını birlikte yazacaklarını aktaran Selçuk, Malatya'nın suyunun sert, insanının mert olduğunu ifade etti.

Selçuk, Battalgazi'nin, Somuncu Baba'nın şehri Malatya'nın, rahmetli Turgut Özal gibi nice devlet adamları yetiştirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tarihi, kültürü ve irfanıyla her zaman Türkiye'ye değer katan Malatyalı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Malatya, sanattan siyasete birçok ünlü simayı ülkemize kazandıran bir şehir oldu her zaman. Divan şairimiz Niyazi Mısri'den Koca Ragıp Paşa'ya kadar birçok değer yetiştirdi. Evliya Çelebi Malatya'yı ve Malatya'nın güzel insanlarını, 'seçkin insanlığın yaşadığı diyar' diye tanımlıyor. Malatya kayısısıyla, türküleriyle, tarımıyla, güler yüzlü çalışkan insanlığıyla milletimizin gönlünde her zaman taht kurdu. Gürül gürül sularıyla, Beydağları ile süslenmiş güzel şehrin insanı da güzel oluyor, cömert oluyor, mert oluyor. Vatan ve millet nedir kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Ülkenizin kalkınması için üretmek için çalışıyorsunuz devamlı."