AK Parti'nin Malatya mitingi

MALATYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz." dedi.

Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Alana kurulan dev ekrandan, HDP'li parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin bazı konuşmalarını içeren videoyu izleten Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da da AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Alandakilere, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı?" diye soran Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Peki ne yapmak istiyor bu ifadeyi kullanmakla? Türkiye'yi bunlar bölmek istiyor, sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan bölgesi var, lütfen oraya defol. Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladılar, 'Erdoğan, HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor.' Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem olmamıştır ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Çünkü, sizler bu terör örgütüne destek verdiniz, veriyorsunuz. Belediyelerinize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi, yargı bu kararı neden verdi, işte bundan verdi. Bundan sonra da aynı şey olursa aynı kararı ben inanıyorum ki bizim yargımız alacaktır.' Neden? Çünkü bu milletin çukur, kanal açmaya parası yok, hizmete var."