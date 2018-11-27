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AK Parti'nin Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Kahraman

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 13:04 | Son Güncelleme

 MARDİN'de, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı iş adamı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

AK Parti'nin Mardin büyükşehir belediye başkan adayı Kahraman

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de, AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adayı iş adamı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında AK Parti'nin Mardin büyükşehir belediye başkanı adayının Mehmet Vejdi Kahraman olduğunu açıkladı. 1962 yılında Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğan Kahraman, ilk ve orta eğitimini Kızıltepe'de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetler sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, 35 yıldan bu yana iş hayatının yanında birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.
Mardin’de mesleki oda ve birliklerde aktif çalışan Kahraman, siyasete Refah Partisi'nin kademelerinde görev alarak başladı. Mehmet Vejdi Kahraman, 2011'de Mardin'de, AK Parti'den milletvekili aday adayı ve 2014 yerel seçimlerde AK Parti'den büyükşehir belediye başkan adayı oldu. Kahraman, evli ve 5 çocuk babası.

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