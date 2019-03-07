AK Parti'nin Mardin mitingi

MARDİN (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye'yi daha fazla büyüteceğiz. Türk, Kürt, Arap, hep beraber biriz, beraberiz. Bu birliği kimse bozamayacak." dedi.

Bakan Gül, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, artık Ankara'da ve İstanbul'da ne varsa daha güzel hizmetlerin bu bölgede de olmasını istediklerini söyledi.

Mardin halkının her şeyin en iyisini hak ettiğini ifade eden Gül, en iyi hizmeti getirmek için yerel seçimlerde AK Parti mührünün vurulması gerektiğini belirtti.

"AK Parti Türkiye'de sağlıkta, iletişimde, ulaşımda, adalette millete tepeden bakan anlayışın çöp tenekesine atıldığı, milleti yaşat ki devlet yaşasın anlayışının bir siyasi yol haritasıdır." diyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkede dilinden, inancından, kimliğinden dolayı milleti hep ötekileştiren anlayış oldu. Milletin değerleriyle kavga eden, millete tepeden bakan anlayış oldu. Milleti makbul olan, makbul olmayan diye ayıran anlayış oldu. Ama AK Parti geldi, 'Türk, Kürt, Arap, Çerkez, 82 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz.' dedi."