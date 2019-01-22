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AK Parti'nin Marmaris adayı o otelin sahibi oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasından kısa süre sonra darbeci askerlerin saldırısına uğrayan 5 yıldızlı otel Grand Yazıcı Turban'ın sahibi iş insanı Serkan Yazıcı, AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasından kısa süre sonra darbeci askerlerin saldırısına uğrayan 5 yıldızlı otel Grand Yazıcı Turban'ın sahibi iş insanı Serkan Yazıcı, AK Parti'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu. İlçede yapılan anketlerde isminin ilk sırada çıktığını belirten Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ederek, hizmete talip olduğunu söyledi. AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, adaylık süreci ve yapacağı çalışmalar hakkında konuştu. 35 yıldır Marmaris'te ailesiyle birlikte yaşadığını söyleyen Serkan Yazıcı, "Marmaris'te, AK Parti tarafından yapılan anketlerde adım büyük farkla ilk sırada çıkınca, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir görevi almamı söyledi. Ben de onur duydum ve kabul ettim. Sayın Cumhurbaşkanı ile birçok şeyi yaşamış biri olarak hem kendisine hem de vatana borcum olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet yarışına böylelikle girdim" dedi. 'SAĞLIK TURİZMİNDE MARMARİS'İN ÖNÜ AÇIK' Hedeflerini anlatan Yazıcı, "Marmaris halkına başkanlık değil bir ağabey, arkadaş ve kardeş olmaya geldim. Marmaris'te iş hayatında edindiğim 35 yıllık tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Hedefim, Marmarisimizi dünya çapında bir kent haline getirmektir. Edindiğim izlenimlere göre burada hoşgörü eksilmiş ve çok yabancılaşmış. MArmarisi; Türk örf ve adetlerimizi tanıtabileceğimiz; sanat ve sanatseverlerin, doğa dostu insanların ve hayvanseverlerin bir bütün içinde güzelce yaşayabileceği mükemmel turizm şehri yapmak istiyorum. İlçemizin en büyük eksikliği 12 ay turizmdir. 12 ay turizme bir yerden başlamak için kendi konaklama tesislerimde şifalı su çıkarttım. Yapılan incelemelerde yüksek mineralli ve birçok hastalığa iyi geleceği belgelenen bir su çıktı. Bu şifalı suyu tüm otellere yaymak istiyorum. Şu anda dünyada sağlık turizmi ciddi yükseliş gösteriyor. Bu konuda Marmaris'in önü açıktır. Deniz, kum ve güneş üçgeninde yıl boyu turizm yapamazsınız. Yıl boyu yapabilmemiz için ilk adımlar atıldı. Marmarisimizi Avrupa'da şifalı bir kent yapmak için çalışmalara başladık. Marmaris'in sorunlarını çok yakından biliyorum. Bu sorunların hepsini çözmek için 5 yıllık bir plan oluşturduk. Marmaris'i tüm sorunların üstesinden gelerek doğaya, insana saygılı dünyanın bildiği bir kasaba yapmayı hedef seçtim" diye konuştu.

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AK Parti'nin Marmaris adayı o otelin sahibi olduAK Parti'nin Marmaris adayı o otelin sahibi oldu
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